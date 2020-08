/ / EDUARDO FEINMANN TIENE CORONAVIRUS

Relacionados

Feinmann agradeció los saludos a quienes se preocuparon por su salud. "Quería agradecerles a todos los me escribieron y se preocuparon por mí hoy [por ayer]... me levanté con disfonía, cosa que atribuí al cambio de clima... de forma responsable, falté a la radio y a la tele para irme al hospital de clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda", expresó.Feinmann está al frente del programa Alguien tiene que decirlo, de 9 a 12, por Radio Rivadavia AM 630, y del noticiero del canal A24, de 19 a 22. Mientras esté recuperándose del virus, en la radio lo reemplazará su colega Guadalupe Vázquez y en el canal, Paulino Rodrigues.En las últimas 24 horas se confirmaron 6693 nuevos casos de coronavirus Covid-19 en el país y los infectados sumaron 312.659. Además, se notificaron 282 muertes, máximo para una jornada, y el total de víctimas fatales llegó a 6330. La buena noticia es que los recuperados ya suman 228.725.