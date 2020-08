/ / SÁENZ PEÑA - ESCÁNDALO: UN POLICÍA QUEDÓ PRESO. LO ACUSAN DE PRACTICAR SEXO ORAL A UN MENOR DE EDAD

Relacionados

La denuncia fue formalizada en sede policial por un adolescente de 16 años, vendedor ambulante, domiciliado en Sáenz Peña. La víctima detalló que ayer a las 22.30 horas recibió mensajes vía Messenger de un policía quien presta servicio en la División 911, "que me pasaba a buscar en la garita de la calle del barrio donde vivo, en el auto de su hermano. Me llevó a su domicilio ubicado en zona céntrica, estábamos tomando alcohol en su casa, se acostó sobre su cama y me dijo que me acueste a su lado".Abundando en detalles, el jovencito afirmó que el policía "intentó besarme, lo hizo a la fuerza, me abrazaba, se sentó sobre mis piernas, yo estaba acostado, entonces comenzó a hamacarse arriba mío preguntándome si me gustaba, me quise escapar, me agarró de la espalda y no me dejó ir, me saco el pantalón y me practicó sexo oral sin mi consentimiento", aseguró la víctima.En la denuncia consta que a las 06.00 de la mañana de ayer "salimos hacia la ciudad de Resistencia en un móvil policial y volvimos al medio día a las 14.30 horas a mi casa. Acciono penalmente por el delito que diera lugar. Además, solicito una prohibición de acceso y acercamiento hacia mi persona y mi familia, porque me decía que si yo no le doy bola o no estoy con él me va pegar un tiro, amenazándome en todo momento", cierra la denuncia. Se dio intervención a la Fiscalía actuante del Dr. Gustavo Rafael Valero. En forma paralela se instruyen actuaciones administrativas de carácter sumarísimo al agente de policía.