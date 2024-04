/ / SÁENZ PEÑA: EN PLENO CENTRO, DESVALIJARON UNA ROTISERÍA

El atraco fue perpetrado en la madrugada de este martes. Los delincuentes ingresaron rompiendo un ventiluz y luego robaron valiosos elementos de trabajo. "Tuvimos que salir urgente a comprar todo de nuevo para poder seguir trabajando. Encima quisimos ver las cámaras del Municipio y justo no enfocan en esa parte", lamentaron los propietarios en contacto con Periodismo365.

Al observar el lugar constataron que los ladrones ingresaron por el ventiluz lateral del salón comercial, que da a una casa vieja abandonada. Luego, al hacer el inventario confirmaron que les robaron: 5 garrafas de gas de 10 kilos cada una, 1 balanza digital, marca Kretz, 1 Posnet Smart de Mercado Pago.

"Pagamos hoy 50 mil pesos cada garrafa, compramos una balanza porque vendemos comida al peso y tuvimos que comprar también otro Posnet. No puede ser que con tantas cámaras no quede registrado semejante robo porque para llevar todo eso habrán sido muchos. Ayer aquí al frente también intentaron robar y rompieron la vidriera. Estamos a pocos metros de la Comisaría 1º pero la delincuencia no perdona a nadie. Son momentos muy difíciles de la economía y para reponer nuestros elementos de trabajo tuvimos que endeudarnos y así poder seguir y cumplir con nuestros clientes", detalló la víctima. Interviene en el caso la División Investigaciones Sáenz Peña.

Periodismo365