/ / (videos) SÁENZ PEÑA: LA SECUENCIA COMPLETA DEL ASALTO A JUBILADA EN PLENO CENTRO

Relacionados

Uno de ellos baja y a los tirones le saca el pequeño monedero que llevaba. Puede observarse que el malviviente esgrimía un puñal o chuza, y que finalmente aparece en escena un ocasional transeúnte que a patadas trata de hacerlos caer de la motocicleta en la que se desplazaban, huyendo rápidamente del lugar tras lograr su cometido. De milagro no hubo que lamentar personas lesionadas teniendo en cuenta que a esa hora transitaba mucha gente por la zona, ubicada a la vuelta de la Catedral San Roque de nuestra ciudad.Vecinos del sector pidieron mayor presencia policial en la zona, ya que los robos y arrebatos son frecuentes a toda hora del día. "No podemos dejar autos estacionados porque le roban las baterías, ruedas y lo que puedan. Ni hablar de las motos, hay que tenerlas adentro y aún así a veces intentan abrir los portones de las casas para robarlas de los garages. Cada vez está peor la inseguridad. No se puede más", explicaron a Periodismo365.