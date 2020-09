/ / ANSES DIO DE BAJA MÁS DE 14.000 JUBILACIONES Y PENSIONES

Relacionados

Las bajas corresponden a causas como incompatibilidades, altas de servicios, remuneraciones, residencia, determinación de haberes/retroactivos/suplementos/conceptos especiales, grado invalidante, acreditación de relaciones familiares y omisión de descuentos, entre los motivos más relevantes.Además de esas bajas de jubilaciones y pensiones, se dieron las lógicas por fallecimiento de beneficiarios. ANSES explicó que estas bajas tienen como "objetivo cuidar los recursos del organismo previsional, auditando mes a mes que los beneficiarios sean los que correspondan, según la legislación vigente". El número aún queda lejos de las bajas de jubilaciones y pensiones que se dieron en 2019 y 2018 cuando se dieron 75.627 y 81.349, respectivamente.La ANSES tiene en estudio el lanzamiento de una nueva moratoria jubilatoria para aquellos que no llegan a cumplir los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación. La nueva moratoria jubilatoria está entre los planes de la administración de Raverta que primero se enfocará en la nueva ley de movilidad y luego le dará marcha a este proceso en el que se busca que aquellos que tienen la edad para jubilarse pero no pueden hacerlo porque sus empleadores no realizaron los aportes cuando correspondía, finalmente puedan lograrlo abonando las cuotas necesarias.