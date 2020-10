/ / AMPLIO REPUDIO A DIPUTADA MACRISTA: SE PREGUNTÓ SOBRE EL REGRESO DE LOS "FALCON VERDES"

La legisladora cordobesa Patricia de Ferrari, representante del Bloque Juntos por el Cambio, se expresó en su cuenta de Twitter con un desafortunado mensaje, que luego borró. Uno de los primeros que salió a contestarle fue el ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quién luego de un hilo argumental respecto a las razones por las cuales el Estado de Derecho está asegurado en la República Argentina, se preguntó "si su pregunta no es una expresión de deseo". "Ojalá que no, usted está en una banca elegida por el pueblo y la democracia", advirtió.

Sra. Legisladora, me permito responder a su pregunta por varias razones, la primera es porque soy un militante y tengo responsabilidad política y porque usted es legisladora de Córdoba. + https://t.co/HIZQnsH8oU — Martin Fresneda (@MartinFresneda) October 22, 2020

Sin embargo, el actual Director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, exsecretario de Derechos Humanos de la Nación e hijo de desaparecidos, Martín Fresneda, se tomó su tiempo con una larga y justificada respuesta.

¿Qué tuiteó de Ferrari?

La representante en la Legislatura de Córdoba escribió: “Falta mucho para que aparezcan los falcon verdes para ‘impartir’ la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía”. Pese a que borró ese mensaje, el caché y las capturas de pantalla lograron visualizarlo.

Para que se entienda; la persecución política que están llevando adelante funcionarios y amigos del gobierno, como Grabois, tiene funciones y maneras muy tristes que ya hemos visto a lo largo de nuestra historia y que no queremos que se vuelva. — Patricia De Ferrari (@patriciadfrr) October 22, 2020

La respuesta

El funcionario Martín Fresneda citó el tweet de la legisladora de Ferrari, que borró más tarde, diciendo: “Sra. Legisladora, me permito responder a su pregunta por varias razones, la primera es porque soy un militante y tengo responsabilidad política y porque usted es legisladora de Córdoba”. Y continuó: “La segunda es porque a mis padres y a mi hermana/o, se los llevaron a un centro clandestino de detención y tortura en un falcón verde y aún están desaparecidos”.

Toda nuestra solidaridad con @MartinFresneda y con lxs compatriotas víctimas del terrorismo de Estado.

Este tweet que luego fue borrado por la leg @patriciadfrr ofende al cuerpo legislativo en su conjunto.

Son lamentables estos dichos que reivindican delitos de lesa humanidad. pic.twitter.com/UZ5dDwiFIx — Nadia Fernández (@NadiaFernandezV) October 22, 2020

“A su pregunta le afirmó definitivamente que si, que falta mucho, demasiado, es más no va pasar “Nunca Más” y sabe porque? Porque en este país existieron las Madres y las Abuelas y los H.I.J.O.S y millones de argentinos con conciencia que luchamos por un país con memoria verdad y justicia. Y esas tres palabras, aunque usted no las reconozca, son la garantía de no repetición”, expresó el exlegislador cordobés.

Puede ser. No mucho más desafortunado de lo que nos pasa a los argentinos que vemos desparecer el Estado de Derecho y las reglas que parecían ya parte de la cultura democrática aceptada por todos. https://t.co/CAOUdXu1h6 — Patricia De Ferrari (@patriciadfrr) October 22, 2020

Fresneda escribió que “no volverán los falcón verde porque tampoco los militares de hoy son los mismos que los de aquellos años trágicos, en que se cometió terrorismo de estado y que fueron juzgados por tribunales de la Constitución”.

El abogado, defensor de los derechos humanos, retomó su hilo de respuesta para escribir: “Perdón, me olvidaba, la lucha por los derechos no convierte a nadie en demonio, porque sus afirmaciones me recuerdan a algunas teorías que fracasaron en la historia de quienes intentaron que todo siga con impunidad. De más está decirle que existe un gobierno que mal que le pese es democrático y republicano, también popular. Y sé que esto último es lo más difícil de aceptar para usted y la lleva quizá a decir cosas caras para este pueblo”.

Con motivo de un último tweet de una serie que publiqué, y borré al ver que era mal interpretado, quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura, y las violaciones a los DDHH.

No fue clara la redacción y pido disculpas x ello. — Patricia De Ferrari (@patriciadfrr) October 22, 2020

“Nadie que forme parte de este proyecto político se saldrá por fuera de las reglas de la democracia, de eso debe estar segura”, señaló. “Finalmente, me preguntó si su pregunta no es una expresión de deseo, ojalá que no, usted está en una banca elegida por el pueblo y la democracia. Quisiera que así continúe y espalda a espalda defendamos la democracia con más justicia y equidad para el pueblo argentino. La saludo respetuosamente”, concluyó Fresneda.

Como Legisladores y Legisladoras no podemos permitir que se minimicen los momentos más oscuros de la historia de nuestro país, mucho menos que se equiparen los mecanismos nefastos de censura y represión dictatoriales a la impartición de justicia. — Mariana Caserio (@MarianaCaserio) October 22, 2020

La legisladora carlospacense Mariana Caserio también repudió el escrito de De Ferrari. ‘Como Legisladores y Legisladoras no podemos permitir que se minimicen los momentos más oscuros de la historia de nuestro país, mucho menos que se equiparen los mecanismos nefastos de censura y represión dictatoriales a la impartición de justicia.

Esta comparación es una falta de respeto a las víctimas directas y a toda nuestra sociedad. Tenemos que defender la democracia, y por ello repudio el inapropiado e irresponsable mensaje de la Legisladora. Los argentinos y argentinas sabemos de memoria y volvemos a decir #NuncaMás‘, señaló en su cuenta de Twitter.

FUENTE Y FOTOS: La Jornada - LMDiario