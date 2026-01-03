El aberrante caso se conoció este sábado cuando un vendedor ambulante encontró a su sobrina de 13 años deambulando y llorando en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña. La niña reveló que su madre le propinó golpes en el estómago porque no quería subir a autos donde la esperaban sujetos mayores de edad. Paralelamente, la menor afirmó que su padrastro abusó de ella mientras se bañaba. El tío de la nena denunció la situación en sede policial y minutos después los efectivos de Comisaría 6º detuvieron al padrastro.

El denunciante agregó que ayer 02/01/26, a las 19.00 horas encontró a la menor deambulando y llorando en estado de nerviosismo, sobre calle 9 y 20 del centro saenzpeñense. Allí la niña le manifestó que su madre M.D.V.A., le había pegado en la zona del estómago y que en horas de la siesta, su padrastro F.R.L. con quien vive desde hace 1 año, intentó manosearla en sus partes íntimas en el baño mientras se bañaba. La menor también le comentó que luego le contó todo eso a su madre pero esta no le creyó. La niña agregó que estos abusos ya habían ocurrido en varias ocasiones y su padrastro sí la habría manoseado en sus partes íntimas, incluso haciendo tocar su miembro. También la niña aseguró que la madre la obligaba a subirse a automóviles con personas desconocidas, pero al negarse le pegaba feroces palizas.

La menor fue examinada por la Dra. Silvana Ojeda Machuca, a cargo de la División Medicina Legal Interior, y la Dra. Pediatra Silvia Marina Rodich (MP 5350), quienes diagnosticaron que la niña no tiene lesiones compatibles con Abuso. En esas circunstancias, los uniformados de Comisaría 6º procedieron a la conducción desde el Barrio Mitre, de F.R.L., de 27 años, ocupación albañil, domiciliado en el Barrio San Cayetano.

La Dra. Natasha Afanasenko, a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1, dispuso se notifique al sujeto de su Aprehensión y que se identifique a la madre de la menor. Asimismo, que la niña quede a cargo preventivamente del tío y se lo citen el Martes 06/01/26 a las 08.00 horas a esos estrados para realizar una Cámara Gesell. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 en la causa por "Supuesto Abuso".

Periodismo365



