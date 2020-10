/ / SÁENZ PEÑA - TREN METROPOLITANO: "CUESTA MILLONES DE DÓLARES. NO HAY NI EMPLEADOS NI TRENES", AFIRMAN DESDE SEFECHA

El Concejo Municipal declaró de interés la puesta en funcionamiento del Tren Metropolitano en Sáenz Peña. Pero desde Sefecha, su presidente aseguró que "se enteró por los medios. Además todo ese proyecto cuesta varios millones de dólares. Y tampoco tenemos ni locomotoras, ni trenes ni empleados", aclaró.

"ME PONE MUY CONTENTO PERO HUBIERAN PEDIDO LA VUELTA DEL TREN DURANTE EL GOBIERNO ANTERIOR DONDE 80 TRABAJADORES QUEDARON EN LA CALLE"

"Por lo que reflejan los medios vemos un interés por parte de los concejales y del Intendente al sancionar este proyecto y la verdad que como ferroviario todo eso me pone muy contento. Estaría bueno que se lo hubiera tenido en cuenta muchos años antes, ya que como trabajadores ferroviarios hemos pasado momentos difíciles durante el gobierno de Macri en donde hubiese sido muy importante salir a pedir la vuelta del tren como lo hicimos nosotros cuando asumimos en diciembre con la impronta que nos dio nuestro señor Gobernador, y salimos nosotros a trabajar fuertemente para que pueda volver el tren. Por eso hubiese sido bueno que lo hayan hecho mucho tiempo atrás donde 80 compañeros nuestros quedaron sin trabajo y en la calle", remarcó Colman.

"EL TREN METROPOLITANO DE RESISTENCIA ESTUVO TRES AÑOS PARALIZADO DURANTE EL GOBIERNO DE MACRI Y LO REACTIVAMOS HACE MUY POCO"

El presidente de Sefecha recordó que el Tren Metropolitano de Resistencia "estuvo tres años paralizado sin funcionar y se lo reactivó hace muy poco tiempo. La empresa que lleva adelante el tren de pasajeros es SOFSE, una empresa nacional y nosotros desde la empresa provincial Sefecha hemos trabajado coordinadamente con el sindicato La Unión Ferroviaria y de a poco poner en marcha el Tren Metropolitano en la capital provincial. Tuvimos la visita del Ministro Meoni ni bien asumió el Gobernador, él fue el encargado de gestionar y poner en marcha el tren y por compromisos que hizo el Ministro de Transporte de la Nación pudimos tener la llegada de nuevos coches Materfer que nos va a permitir transportar 150 personas con todos los recaudos de la pandemia".

"NOSOTROS NO FUIMOS CONVOCADOS NI CONSULTADOS POR ESTE PROYECTO EN SÁENZ PEÑA. ME ENTERÉ POR LOS MEDIOS DE PRENSA"

Colman admitió que "lo pone contento que esta gente esté interesada en poner en marcha la vuelta del tren en Presidencia Roque Sáenz Peña. Pero en realidad nosotros no fuimos convocados, ni llamados ni consultados para este proyecto, se que hablaron con algunos funcionarios de Infraestructura y de Transporte. Me enteré de todo esto por los medios de prensa. Está bueno el proyecto pero creo que éste no es el momento ni el tiempo de hacerlo. Habría que haber hecho un estudio mucho más profundo para ver si puede ser viable. Con este gobierno provincial que tiene una mirada distinta hacia los pueblos tal vez se podría soñar, no como sucedió en el gobierno anterior", señaló.

"HABRÍA QUE HACER UN GRAN TRABAJO Y UNA INVERSIÓN MUY GRANDE. EL KILÓMETRO DE VÍAS CUESTA UN MILLÓN DE DÓLARES"

El funcionario ferroviario consideró que "Primero tienen que ir los técnicos al terreno y hacer un estudio de factibilidad para ver si el proyecto es viable o no, porque se van a transportar personas. Esos rieles y durmientes son del siglo pasado, hay que cambiar todo si se piensa en ocuparlos permanentemente para poder maximizar la seguridad de los coches motores y de los pasajeros. Habría que hacer un trabajo muy grande y ver si es viable o no porque estamos hablando de una inversión millonaria en dólares. El kilómetro de vías cuesta un millón de dólares. La verdad que nosotros no fuimos llamados ni consultados así que mucha información no puedo dar sobre el tema en sí", insistió.

"NO HAY NI PERSONAL, NI EQUIPOS, NI MATERIAL RODANTE, NI LOCOMOTORAS PARA UN TREN METROPOLITANO EN SÁENZ PEÑA"

Colman agregó que "no hay ni personal, ni equipos, ni material rodante, ni locomotoras ni duplas como para cumplir con un servicio de Tren Metropolitano en Presidencia Roque Sáenz Peña. La empresa SOFSE está trabajando en rehabilitar el servicio en Resistencia y luego se rehabilitará en el interior, pero creo que estos son proyectos que reflejan buenas intenciones de parte de los concejales y del Intendente, nada más. Estos son trabajos de gran envergadura y que llevan una inversión muy grande y la verdad no se si es éste el momento. Hablamos de muchísimo dinero. Nosotros todavía no hemos logrado la reactivación del ramal C3 Barranqueras - Avia Terai donde hay que hacer una muy importante inversión en renovación total de vías férreas. Hay trabajos que se deben hacer pero de eso se encarga la empresa SOFSE. Los tres años que estuvo paralizado el ferrocarril en la era Macri nos golpeó muy fuerte a los chaqueños, sufrimos un desguazamiento de los trenes y ahora estamos en un nuevo proceso que nos va a llevar un tiempo normalizar", remarcó finalmente .

