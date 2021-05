/ / COVID: CRECEN UN 20% LOS CASOS EN HOSPITALES PARA NIÑOS EN CAPITAL FEDERAL

En CABA crecen un 20% los casos de Covid en hospitales pediátricos. En la red de hospitales integrada por el Elizalde, el Gutiérrez y el Garrahan subieron un 20% los pacientes con Covid entre el 9 y el 17 de mayo. “Se plantea volver con las restricciones y pasar a clases virtuales; se habla en los círculos médicos. Pero no somos consultados por el Gobierno de la Ciudad en ese aspecto”, dijo el pediatra Oscar Trotta.

Así lo difundió el pediatra Oscar Trotta, miembro del Consejo de Administración del Garrahan. “El cierre total de actividades y la restricción a la presencialidad escolar por al menos dos semanas es la única alternativa. Con 28 mil casos/día no hay margen para especulación política”, escribió a comienzos de esta semana en su cuenta de Twitter. Dos días después, los casos a nivel nacional superaban los 35 mil contagios.

“Se plantea volver con las restricciones y pasar a clases virtuales, es algo que se habla en los círculos médicos. Pero no somos consultados por el Gobierno de la Ciudad en ese aspecto”, dijo Trotta a Tiempo. De acuerdo a delegados consultados de los distintos hospitales de la red pediátrica, el aumento no se percibió tanto en el Pedro Elizalde (ex Casa Cuna) –donde hay alrededor de 12 casos dispersos en las salas-. “Donde están concentrados es en el Gutiérrez y en el Garrahan”, señaló Héctor Ortiz, referente de ATE en el Elizalde.

Desde el Gutiérrez, la enfermera Elena Amarilla –que viene difundiendo la gravedad del panorama en ese hospital, donde recientemente hubo un brote entre el personal- confirmó que “el número se acrecentó, abrieron otra sala más de Covid. La que teníamos estaba llena y en la actual tienen ocho pibes. Deben ser alrededor de 20 en total”.

La situación se repite en otros puntos del país. En San Juan, a comienzos de esta semana eran siete las y los niños internados con Covid, entre ellos dos recién nacidos, y una nena con síndrome post Covid. “Todos están en buen estado de salud y evolucionando de manera favorable”, dijo a la prensa local la jefa de Pediatría de la Dirección Materno Infancia del Ministerio de Salud Pública, Andrea Weidmann, y confirmó el aumento de casos positivos entre niños y niñas en esa provincia, que está entre las nueve que reportaron valores máximos de contagios según el último informe de la cartera sanitaria nacional.

