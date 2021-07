/ / (audio) HEBE DE BONAFINI: "MACRI ESTÁ CAGADO EN LAS PATAS"

Hebe de Bonafini realizó declaraciones con Andrea Recúpero en AM 530, Somos Radio: Las frases más destacadas de la entrevista:

"Guzmán no tiene vergüenza de pasearse por góndolas en Venecia, Alberto lo tendría que echar"

"La operación Cóndor no es un chiste, es algo que sigue vigente"

"Bullrich es tan atrasada, dice que no fue, no dice que no pasó"

"Todo lo que pasó es mandado por Estados Unidos"

"Los radicales tendrían que haber renunciado todos hoy"

"Los seguidores de Cambiemos están de acuerdo con sacar a Evo porque era indígena"

"Estados Unidos es un pulpo y la OEA es uno de sus brazos"

"Los radicales siempre fueron golpistas"

"No hay oposición, hay enemigos. Te pega todo el tiempo, son la última basura"

"Ellos cuidan los gramos de soja y nosotros vacunamos a la gente"

"Macri está cagado en las patas, hay que averiguar que pañales usa"

"No precisamos la bandera para hacer la Patria, lo hacemos con la vacuna"

"El FMI le dio plata a Macri como pago por lo que hizo con Bolivia"

FUENTE, FOTOS Y AUDIO: En Orsai