La Policía recuperó un auto Mercedes Benz de juguete y detuvo al autor del robo.

Mientras los agentes realizaban tareas investigativas en la zona, observaron la presencia de un joven que se desplazaba con un automóvil infantil a batería, marca Mercedes Benz modelo “AMG”, color blanco. Tras las averiguaciones correspondientes, el rodado fue reconocido por una mujer de 31 años, domiciliada en el mismo barrio, quien manifestó ser la propietaria y haber sufrido la sustracción del juguete momentos antes. Ante la situación, los efectivos procedieron a la conducción de C. J. T. (19) y al secuestro del rodado infantil, los cuales fueron puestos a disposición de la Comisaría 6º por razones de jurisdicción.

El procedimiento fue supervisado y fiscalizado por el Jefe del Departamento de Investigaciones Complejas Interior, Comisario Principal Ramón Darío Romero, destacándose el accionar profesional y la rápida intervención del personal interviniente, quienes lograron esclarecer el hecho en cuestión y devolver el automóvil infantil a su legítima propietaria.

Periodismo365