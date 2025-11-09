Nuevamente un caballo suelto provocó un accidente en Ruta Nacional Nº 95 en las afueras de Presidencia Roque Sáenz Peña. Afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas o fallecidas,, aunque lamentablemente el equino tuvo que ser sacrificado ya que quedó tendido en estado de agonía. Este domingo será llevado al Complejo Ecológico Municipal donde el cadáver se utilizará como alimento para los animales allí alojados.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que un automóvil Fiat Siena había colisionado contra un caballo suelto en la Ruta. El rodado color negro, dominio OLM-724 era conducido por un hombre de 43 años domiciliado en Tres Isletas, quien resultó ileso.

Por otra parte, el equino de aproximadamente 7 años de vida, sin diseño de marca visible, se hallaba sobre la Ruta en estado de agonía. El Juez interviniente dispuso el sacrificio del animal y se de intervención al Zoológico Municipal para el retiro del mismo del lugar. Se realizó Acta de Constatación con peritos de la División Criminalística y se sumaron efectivos de la Policía Rural quienes procedieron al sacrificio del equino y extracción del cuero (cuarto - paleta lado izquierdo) para determinar la existencia de marca.

Minutos después se mantuvo comunicación telefónica con el Ingeniero Jorge Omar García, director del Complejo Ecológico Municipal quien informó que este domingo a la mañana, personal del mencionado Complejo trasladará los restos del animal en cuestión. Se contó con la colaboración de Policía Caminera para regulación del tránsito en la zona. Se retiró el animal muerto hacia el sector de la banquina y se liberó el carril de circulación interrumpido por el accidente, quedando normalizado el tráfico automotor. Interviene en el caso el Juzgado de Faltas a cargo del Dr. José Teitelbaum, en la causa por "Supuesto Siniestro Vial".

Periodismo365