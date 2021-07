/ / CHACO: DRAMÁTICA SITUACIÓN EN EL SECTOR PRIVADO DE LA SALUD

“La situación en el sector privado de la salud es dramática y no hay posibilidad de la primavera que dice el Presidente”, afirmó el doctor Armando Frangioli, presidente de ACLYSA, y analizó en Ciudad TV el momento que atraviesa el sector. Descartó la posible “primavera” a la que alude Alberto Fernández, que “a este nivel, para nosotros va a ser el año que viene”. Mencionó la “inteligencia” de las nuevas cepas, un relajamiento de la sociedad en sus cuidados y un agotamiento económico en todos los sectores. Remarcó que una supuesta estabilidad financiera requeriría entre un 45 y 50% de actualización en los precios de las prestaciones.

Resaltó que “no estamos para nada en el pico, pero tampoco estamos holgados en camas para atender pacientes. Detectamos que hay un llamativo ligero crecimiento de casos, donde se incorpora gente bastante más joven que, a mi criterio, tiene que ver con que se ha vacunado ya con las dos dosis a los mayores de 70 años, y también en la línea de los 60. Esto ha generado que ese grupo tenga un pasar más leve o menos dramático por la enfermedad”.

Consideró además Frangioli que, “la vacuna ayuda muchísimo, pero tiene una contra que es que a mucha gente le genera alivio, al que se vacuna y a la familia. Entonces, bajan la guardia y no hay la obsesión por estar permanentemente cuidándose del contagio, y lamentablemente las nuevas cepas que se están incorporando son cada vez más inteligentes. Están más dispuestas a esconderse y contagiar a los individuos”.

En su opinión, “la gente se ha soltado frente al virus. Uno ve la calle permanentemente llena, los negocios algunos con cuidados, los bares con distancia social pero no todos, algunos arriman la mesa y están cercanos. Se ha perdido esa obsesión que tuvimos al comienzo del año pasado y de este”.

”Ese relajamiento tiene las consecuencias que estamos viendo. Si nosotros tuviéramos hoy la comunidad en general vacunada en un 75%, o en un 50% con dos dosis sería otra cosa. Pero estamos hablando de que hay un 11% de la población con dos dosis. Es muy poco”, advirtió.

A consecuencia de ello, sostuvo que, “no vamos a poder hacer frente a un número interesante, ni vamos a poder decir que mañana tendremos un día mejor en lo económico. Acá no hay posibilidad de que ocurra lo que dice el Presidente, de que vamos a tener una primavera. A este nivel, la nuestra va a ser el año que viene. Tenemos que seguir cuidándonos y tomando todas las precauciones, hacer las salidas lo más necesarias posibles, tratar de evitar las concentraciones masivas de personas y de ir por ir a los bares”.

Insistió en su consideración de que, “estamos con muchos problemas, y hay agotamiento económico en todos los sectores, de la sociedad y en la salud. Se van acabando los recursos que tenemos y mientras tanto la inflación nos va corriendo los objetivos. Hoy lo que paga la Obra Social, prácticamente se va todo en el costo del oxígeno, y esto es dramático, porque uno tiene que hacer en algún momento una elección. O compra oxígeno o compra medicamentos, y los casos aumentan, los precios suben, los antibióticos y los medicamentos también. No sé cómo vamos a poder llegar en los próximos meses a resolver esta situación económica que es dramática”.

‘El drama es de todos’

Frangioli aclaró que esa situación “no es solamente grave para nosotros, sino también para el Hospital, que tiene que dedicar recursos para la atención de estos pacientes, para atenderlos con seguridad. Y también al trabajador que, con dos vacunas puestas sigue contagiándose, y aunque no haga una infección grave, tiene que salir del circuito y entrar en cuarentena. Y así son 10 ó 20 días para que vuelva a atender”.

A modo de ejemplo de los problemas económicos que afrontan, el Dr. Armando Frangioli explicó que, “el gasto que hacemos hoy nosotros lo cobramos en 90 días. Y estamos comprando medicamentos para pagar dentro de ese plazo, pero sin precios. Tenemos que firmar un remito y en tres meses, cuando tenemos el dinero, el proveedor nos dice tenés que pagar 65, y a lo mejor cuando hicimos el pedido estaba en 35”.

”Hay un desmadre de la situación política y social. En un comercio normal, uno puede decir que deja de vender una ropa o suspende la venta de alguna cosa, o no hay cubiertas. Eso puede ocurrir. Pero en nuestro sector no se puede decir no tengo luz, o no le pongo oxígeno o la medicación necesaria para que el paciente evolucione bien. Mientras tanto la sociedad, en general, se sigue enfermando por problemas habituales, con ACV, hipertensión, trastornos cardíacos, como antes. Uno no puede decir por ley que hoy va a atender Covid solamente como se pretendió”.

El cuadro de la salud privada

Por último y en lo referente a la situación del sector, aseguró que “el panorama a futuro es malo. Las expectativas de que recibamos incrementos se hace muy difícil de conseguir. Estamos permanentemente en la búsqueda de mejores valores del InSSSeP y de las obras sociales. Y es difícil porque entendemos que también ellos no reciben un flujo como para poder cubrir nuestras expectativas”.

”Nosotros para estar en estabilidad económica y que los sanatorios y el sistema esté equilibrado, tenemos que hablar de un aumento del 45 ó 50%, y es una locura pensar que eso nos pueda dar hoy el InSSSeP o el Gobierno provincial. Hay sanatorios que están con una deuda de 4 y 5 meses de luz, y no estamos hablando de una inversión monstruosa, o de comprar un tomógrafo o respiradores”, concluyó Frangioli.

