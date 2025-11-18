En la noche de este martes, la División Bomberos de la Policía del Chaco intervino en una vivienda del Barrio Obrero, donde parte de una vivienda se incendió como consecuencia del estallido de un celular que su dueño había dejado enchufado cargando.

Al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos por un hombre de 63 años de edad, propietario del inmueble, quien informó que su teléfono celular se hallaba enchufado (cargando batería) en el interior de la vivienda, y aparentemente habría estallado provocando que inicie el fuego.









Se dio intervención a la División Bomberos Sáenz Peña quienes acudieron al lugar con una dotación en el móvil A-03 a cargo del Comisario Jorge González, sofocando luego el foco ígneo. Se realizó Acta de constatación y afortunadamente no resultaron personas lesionadas. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuesto Incendio".

Periodismo365







