Un hombre permanece internado en el Hospital "4 de Junio" tras ser atacado por vecinos con quien compartía bebidas alcohólicas. Según el informe policial la víctima recibió ladrillazos en la cabeza, y bañado en sangre lo llevaron al nosocomio local.

Ya en el Hospital, la víctima alcanzó a contar que tuvo un altercado con unos vecinos, quienes le ocasionaron heridas graves en el rostro y la cabeza arrojándole ladrillazos. Sin embargo, debido al estado del paciente y a solicitud del personal médico, fue imposible continuar el diálogo con los policías.

Nuevamente en el lugar del hecho, los efectivos hablaron con vecinos del sector, quienes comentaron que efectivamente la víctima tuvo una riña con personas que no pudieron identificar, cuando estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en su domicilio. Se aguarda diagnóstico de los facultativos.

Periodismo365