Un hombre permanece internado en el Hospital "4 de Junio" tras ser atacado por vecinos con quien compartía bebidas alcohólicas. Según el informe policial la víctima recibió ladrillazos en la cabeza, y bañado en sangre lo llevaron al nosocomio local.
Al respecto, las mismas fuentes informaron a Periodismo365 que a las 06.00 horas de la mañana de este domingo, efectivos de Comisaría 4º fueron alertados que en calle 40 entre 11 y 13 del Barrio Ginés Benítez había una persona herida. Al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos por un hombre de 43 años de edad, domiciliado allí, quien resultó lesionado luego de estar involucrado en una riña. Se solicitó asistencia inmediata de una ambulancia.
Ya en el Hospital, la víctima alcanzó a contar que tuvo un altercado con unos vecinos, quienes le ocasionaron heridas graves en el rostro y la cabeza arrojándole ladrillazos. Sin embargo, debido al estado del paciente y a solicitud del personal médico, fue imposible continuar el diálogo con los policías.
Nuevamente en el lugar del hecho, los efectivos hablaron con vecinos del sector, quienes comentaron que efectivamente la víctima tuvo una riña con personas que no pudieron identificar, cuando estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en su domicilio. Se aguarda diagnóstico de los facultativos.
