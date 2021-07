/ / CHACO TENDRÁ UN OBSERVATORIO SOBRE ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ADOLESCENTE

“Tenemos que tener estadísticas y políticas claras. Es una estadística en crecimiento y no tiene que ver con clases sociales. Las secuelas son irreparables”, afirmó este miércoles la diputada Liliana Spoljaric, coautora de la ley sancionada por unanimidad en el Parlamento chaqueño.

La normativa fue sancionada este miércoles por votación unánime en la Legislatura provincial. Una de las autoras de la ley, la justicialista Liliana Spoljaric, quien agradeció a sus pares Rubén Aquino (fallecido) y María Elena Vargas, se refirió al proyecto, pero básicamente a la problemática. “Todos los días tenemos noticias de este tipo, sobre todo en el interior. La semana pasada tuvimos el caso de una niña de 10 años violada por su primo. Sabemos que, muchas veces, pasa esto en el seno familiar; la violación de niños y niñas. Y, lamentablemente, esto genera en las personas un daño irreparable con respecto al abuso sexual que sufren como ataque al cuerpo, a la sexualidad, a la persona en toda su subjetividad e integridad y libertad. Producen una desorganización y arrasamiento psicológico que deja profundas marcas siendo su atención inmediata y reparación una responsabilidad pública”.

“Hemos aprobado varias leyes sobre abusadores sexuales, pero necesitamos profundizar este tipo de temas. Ayer, justamente, me llamó desde la zona del Impenetrable la diputada Andrea Charole quien me habló sobre muchas niñas de pueblos originarios abusadas desde muy pequeñas y que no pueden llegar y tener acceso a la Salud. Es una temática muy sensible a todos y a todas y creo que tenemos que tener estadísticas y políticas claras sobre esto”, sostuvo. Habló de “una estadística en crecimiento y que no tiene que ver con clases sociales. Las secuelas son irreparables y es muy difícil de restaurar”.

Desde el interbloque de la UCR, la diputada Carmen Delgado, adelantó el voto positivo del espacio político, y aseguró: “Nuestro bloque acompaña toda iniciativa que tenga que ver con recuperar nuestra infancia y nuestra adolescencia tan castigada hoy en nuestra provincia del Chaco. Y hablo desde los indicadores, ni me quiero imaginar lo que puede llegar a ser teniendo este tipo de Observatorio. Pero es una realidad que nos duele, que nos golpea y tenemos que tomar cartas. Hay que brindar la herramienta para poder recuperar nuestra infancia. Este bloque va a acompañar el proyecto de los diputados”.

¿Qué dice la ley?

La ley establece las siguientes funciones:

Proponer políticas, acciones y proyectos que versen sobre aspectos referidos a la materia, mediante la promoción y participación en estudios y trabajos de investigación destinados a la prevención, sanción y erradicación los niños, niñas y adolescentes, desde una perspectiva de colaboración y coordinación intersectorial.

Elaborar y difundir información adecuada para facilitar la inmediata acción, protección y defensa de la integridad de los niños, niñas y adolescentes, frente a las situaciones que los coloquen en una posición de indefensión o vulnerabilidad;

Promover la optimización de los recursos, a fin de garantizar la unidad de criterio y eficiencia en el desarrollo de las políticas públicas;

Recepcionar y direccionar los aportes presentados ante este Observatorio;

Cooperar y relacionarse con los ministerios, secretarías y subsecretarías provinciales y nacionales; organismos nacionales e internacionales en la materia, para el cumplimiento más eficiente de sus fines, propiciando un intercambio permanente en la implementación de políticas de Estado dirigidas a lograr avances cualitativos en la elaboración de las normas de protección contra el abuso sexual infantil y adolescente.

Crear y mantener actualizada permanentemente una red de información pública, estudios y actividades del Observatorio, mediante una página web propia o vinculada al portal de la autoridad de aplicación.

Articular las acciones del OCHASIA con otros Observatorios que existan a nivel provincial, nacional e internacional.

El Observatorio quedará constituido por representantes legislativos de cada bloque; del Ejecutivo como organismos de consulta; de asociaciones civiles, organizaciones, colegios y consejos profesionales; universidades públicas y privadas, así como toda entidad no gubernamental que manifieste interés en el tratamiento de normas o políticas que contribuyan a prevenir y erradicar el abuso sexual infantil y adolescente.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día