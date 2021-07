/ / DETECTAN EXPLOTACIÓN LABORAL Y MENORES DE EDAD EN CAMPOS DE MISIONES

El Renatre realizó una serie de fiscalizaciones en establecimientos rurales, que comenzaron en enero y se extendieron hasta el 30 de junio.

En concreto, encontró 444 trabajadores, de los cuales 16 presentaban signos de explotación laboral y cinco eran adolescentes en situación de trabajo no protegido. “Verificamos a trabajadores no registrados, que no tenían la Libreta de Trabajo rural y se detectaron irregularidades en las condiciones de trabajo como la falta indumentaria laboral, entre otras”, indicó la delegada del Renatre en Misiones, Wilma Andino.

Las localidades relevadas fueron Dos de Mayo, San Pedro, Comandante Andresito, Campo Grande, Campo Ramón, Guaraní, San Vicente, Azara, Concepción de la Sierra, Colonia Delicia, Puerto Esperanza, Oberá, Los Helechos y Campo Viera. En esos establecimientos se realiza la producción de té, yerba mate, agrícola, forestal y mandioca.

FUENTE Y FOTOS: Infocampo