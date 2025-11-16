En la mañana de este domingo, a plena luz del día y en la vía pública, un sujeto a bordo de un automóvil abrió fuego contra un hombre, que terminó internado en el Hospital "4 de Junio" con herida de bala en el brazo izquierdo. La Policía busca intensamente a los peligrosos agresores. Los investigadores comentaron a Periodismo365 que no descartan que se trate de problemas por narcomenudeo en la zona.

Imagen Portada Ilustrativa - Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que en Comisaría 2º se recibió declaración de un testigo del hecho, que en ese momento cruzaba en su motocicleta por el lugar. El mismo explicó que observó una camioneta Renault Duster, color gris o verde oscuro, y que un sujeto desde la parte de atrás abrió fuego contra un hombre de 51 años de edad, quien estaba en la vereda frente a su casa en la calle 38 entre 3 y 5 del mismo barrio, pegándole un balazo en el brazo izquierdo en la parte de los bíceps, desconociendo el tipo de arma de fuego utilizada para perpetrar el ataque y la identidad de los peligrosos individuos. Minutos después se acercó la hija del herido y en un vehículo lo llevaron al Hospital.

Personal de Comisaría 2º en tareas investigativas, recorrió el lugar donde no se pudo encontrar vainas servidas, y/o casquillos de cartucho o munición. En el perímetro se observa una cámara de seguridad de un domicilio particular, pero después de golpear no fueron atendidos por nadie. Paralelamente, en el Centro de Monitoreo Municipal se logró visualizar una camioneta marca Renault Duster, color gris oscuro, no pudiendo distinguir el dominio, tratando de seguir el recorrido, pero hacia la dirección que se fue el vehículo no existen mas cámaras.









En cuanto al herido, fue atendido por el Dr. Franco Alvarenga (Traumatólogo), quien diagnosticó "Fractura de humero, por herida de arma de fuego con orificio de entrada en miembro superior izquierdo, con alojamiento de proyectil en cara interna del mismo, quedando internado el paciente en Sala 4 para tratamiento médico". Se continúa con la investigación policial. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal en turno, en la causa por "Supuestas Lesiones con Arma de fuego".

Periodismo365