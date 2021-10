/ / A HORAS DE LA INDAGATORIA EN DOLORES, MACRI CENÓ CON DUJOVNE EN MIAMI

El expresidente se encuentra en Miami mientras el juez federal de Dolores, Bava, no puede notificarlo por la causa de espionaje ilegal tras modificar nuevamente su domicilio.

Esta foto hubiera sido tapa de todos los diarios y el centro de todas los editoriales de nuestros periodistas “independientes” sin en vez de Macri, Dujovne y Calcaterra, los que cenaban en Cipriani de Miami eran CFK, Axel y Maximo en 2016.

Esta es la impunidad del antiperonismo. pic.twitter.com/e6hfOB3aSc — Mariano Tilli 💚 (@icevainillaice) October 5, 2021

Fue Mariano Tilli, politólogo y docente, quien compartió la imagen a través de sus redes sociales y disparó duramente: "Esta foto hubiera sido tapa de todos los diarios y el centro de todas las editoriales de nuestros periodistas 'independientes' si en vez de Macri, Dujovne y Calcaterra, los que cenaban en Cipriani de Miami eran CFK, Axel y Máximo en 2016". Y sentenció fuertemente: "Esta es la impunidad del antiperonismo".

Mientras tanto, desde Buenos Aires, el juez federal de Dolores, Martín Bava, no puede lograr notificar al ex jefe de Estado y actual líder y referente de la oposición de la citación a indagatoria por la causa de espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del ARA San Juan debido al desconocimiento en relación a su domicilio actual. Se pidieron informes sobre esto último a Policía Federal y Migraciones. Esto se debe a que Macri ya no reside en el último domicilio informado a la Cámara Electoral.

¿Qué dijo el abogado de Macri?

Tras la citación a indagatoria del ex presidente, su abogado personal, Pablo Lanusse, disparó directamente contra el juez Bava. Acusó que se está utilizando la causa y el caso "con fines electorales y políticos" y dejó en claro que Macri se presentará a la Justicia porque es "respetuoso del funcionamiento de las instituciones y está convencido de su inocencia". Al mismo tiempo, atacó a Bava por "incompetente" y lo acusó de "atropello y persecución" contra el líder del PRO.

Recordemos que dicha citación se dio a conocer el pasado viernes, luego de que el juez federal subrogante de Dolores informara la resolución y un fallo de más de 150 carillas. "Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri", advirtió.

El juez Bava sostuvo, al mismo tiempo, que el entonces presidente de la Nación "no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político". Además, detalló seis hechos concretos de espionaje ocurridos durante 2018 con seguimientos, filmaciones y fotografías.

FUENTE Y FOTOS: El Destape