/ / SÁENZ PEÑA - HORROR: EN EL DÍA DE REYES PROFANARON LA TUMBA DE UN NIÑO

La repudiable situación ocurrió en el Cementerio Municipal "San Juan XXIII" de Presidencia Roque Sáenz Peña. Fue descubierta por familiares del niño que fueron a visitar el lugar para llevarle ofrendas en este Día de Reyes. Al ver la tumba profanada, inmediatamente avisaron a sus padres. "Éste Día de Reyes es un día muy especial para nosotros. Y ahora es doble el dolor que sentimos al encontrarnos con que profanaron y robaron de su tumba sus pertenencias y juguetes, no una sino dos veces en un mismo día", contó consternada la madre a Periodismo365, agregando que en las próximas horas realizarán la correspondiente denuncia en sede policial.

La mamá del niño fallecido hizo una publicación en redes sociales contando su desafortunada experiencia en el cementerio municipal de nuestra ciudad.





En ese mismo momento le avisaron a mi marido y él fue a ver que pasaba, ya casi al mediodía. Ahí pudo constatar que el panteón estaba todo abierto y forzada la cerradura. Los delincuentes barretearon la cerradura, quedó la puerta abierta y pudo ver como estaban todos sus juguetitos desparramados (eran con los que él jugaba). Estando ahí habló con un señor del cementerio y le explicó lo sucedido, mientras me mandaba por whatsapp las fotos de como había quedado la tumba. El empleado del cementerio le dijo 'que se quede tranquilo que ya iban a ver como solucionaban'. Entonces mi esposo regresó a casa pero volvió al cementerio a las 15 horas para solucionar la rotura de la puerta. Resulta que ahí nos dimos cuenta que nuevamente nos habían robado en el transcurso de la siesta, porque faltaba un anillo de plata que estaba a la vista en la primera foto que me mandó desde el cementerio al mediodía; así que decidimos retirar todo de allí y dejar solamente el cuerpo de mi niño. La que roba es sin dudas la gente que está ahí adentro, porque el cementerio municipal cierra a las 12.00 horas y luego abre a las 15.00 horas, y él ya estaba esperando a la siesta que abran para ingresar, o sea que gente que trabaja ahí adentro es la que roba. La explicación que le dieron a mi esposo es que a las 14.30 horas había entrado la gente que trabaja en albañilería, pero al mediodía le dijeron que iba a haber gente de seguridad a la siesta y resulta que no había nadie. No se llevaron los juguetes pero se llevaron un anillo de plata que era de mi marido y que mi hijo siempre nos decía que lo iba a usar cuando sea grande. Por eso mi esposo le dejó como ofrenda por sus deseos de usarlo cuando él sea mayor", recordó la señora.



"Para nosotros este Día de Reyes es tan especial porque mi hijo falleció siendo un niño, a los 5 años; hace 7 años de esto ya. Sufrimos mucho con la muerte de nuestro hijo por un caso de mala praxis y el médico fue condenado e inhabilitado", agregó la acongojada mamá.

"Por eso hoy, como seguían faltando cosas decidimos retirar todo y dejamos el panteón vacío, solamente con el ataúd. Ya no confiamos en el cementerio municipal para dejar las pertenencias de nuestro angelito. Ahora estamos analizando cambiarlo de lugar o cremar sus restos ya que hay un crematorio en Sáenz Peña, lo que sería el último recurso porque el recuerdo de mi hijo no me lo va a sacar nadie", remarcó. "Más tarde vamos a formalizar la correspondiente denuncia policial porque en el cementerio no le dieron solución a nada. Ya el año pasado nos robaron la placa recordatoria completa de material metálico que los alumnos de un colegio habían hecho para el panteón de mi hijo", se quejó indignada. Periodismo365