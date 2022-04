/ / (Fotos sensibles) SÁENZ PEÑA: BESTIAL PALIZA A UN TRABAJADOR EN INTENTO DE ASALTO

PRECAUCIÓN: Imágenes no aptas para niños ni personas impresionables. Tres violentos y peligrosos delincuentes propinaron una atroz golpiza a un hombre cuando se dirigía muy temprano a su trabajo, en un aserradero de nuestra ciudad. "Lo salvaron dos personas que justo pasaban y salieron en defensa, poniendo en fuga a los malvivientes que querían robarle la moto a mi papá y lo agarraron en el camino porque todavía era oscuro a esa hora. El se resistió pero la paliza que le dieron fue brutal y llegó bañado en sangre. Le pegaban en la cabeza y en la cara con un pedazo del cordón de la vereda de pavimento, ya para matarlo porque se resistió al asalto y no soltaba la moto, entonces esos tipos lo iban a matar. Ahora estamos yendo a cada rato al Hospital porque tiene fuertes dolores de cabeza y en la espalda, por eso le están haciendo estudios y ver las secuelas que pudieron haber quedado por la feroz golpiza. Ahora no va a poder trabajar por un buen tiempo, después de esta barbaridad que le tocó pasar por ir a cumplir con su trabajo como todos los días. La moto no le pudieron robar pero lamentablemente pagó con su salud", explicó su hija a Periodismo365.

El trabajador se negó rotundamente y allí los delincuentes se ensañaron con inusitado salvajismo, ya que comenzó a recibir una lluvia de piedrazos y ladrillazos que le impactaban en diferentes partes del cuerpo, causándole lesiones en la cabeza, rostro, brazos, cuello, espalda y pecho, provocándole graves lesiones y un intenso sangrado.

La víctima en ningún momento soltó su motocicleta que quedó con manchas de sangre como también su vestimenta. Esa resistencia enfureció aún más a los delincuentes que comenzaron a golpearlo en la cabeza con un pedazo de cordón de la calle de pavimento, aparentemente con intenciones homicidas.

Casualmente otros dos trabajadores que pasaban por el lugar, salieron en defensa del herido y pusieron en fuga a los sanguinarios malhechores. Ahora la Policía trabaja intensamente con todas sus Divisiones para dar con los salvajes agresores.

Periodismo365