/ / CARRIÓ ACUSÓ A CRISTINA KIRCHNER DE "VOLTEAR" A ALBERTO FERNÁNDEZ: "SI RENUNCIA ES GOLPE DE ESTADO"

Asimismo, la líder de la Coalición Cívica definió al mandatario como "un Presidente que simbólicamente ya se retiró".

"Es muy difícil sostener esta Presidencia sin Presidente. Esto puede ser más largo o más corto pero se agravó cuando (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) voltea al Presidente: el Presidente está pero ya no es Presidente", sostuvo la ex diputada nacional.

En declaraciones radiales, la referente opositora profundizó en esa línea de análisis y afirmó que "Alberto Fernández es un Presidente que simbólicamente ya se retiró: si esto se hace efectivo o no, ya es otra cosa". "Le han quitado toda mínima posibilidad de maniobra", alertó la chaqueña, quien consideró que "la tregua (entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner) no evita el desgranamiento del poder". Y continuó: "Efectivamente, si este hombre renuncia, es golpe de Estado".

Para Carrió, "faltan pocos hechos para configurar el delito de alzamiento contra las autoridades por parte de Cristina", al tiempo que indicó que la titular del Senado "ya no tiene legitimidad, pero tiene mucho poder de daño".

Además, la ideóloga de Cambiemos pronosticó "meses muy difíciles" por delante, ya que advirtió que "hay mucho conflicto social". "Estamos en el peor de los mundos", graficó Carrió. Ante ello, la líder de la Coalición Cívica-ARI deseó que "la Argentina transite con la máxima porción de no violencia necesaria hasta las elecciones del año que viene". "Ya no puedo excluir la reacción social, porque de la angustia se pasa a la reacción y la gente está muy angustiada", expresó la ex legisladora nacional.

Finalmente, Carrió cuestionó el proyecto de Salario Básico Universal que impulsa el sector del Frente de Todos referenciado con Juan Grabois y consideró que se trata de "un imposible fáctico porque lleva a la quiebra a la Argentina".

FUENTE Y FOTOS: Cadena 3