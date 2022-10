/ / CHACO - EL EXJUEZ FEDERAL DE SÁENZ PEÑA NO SERÁ DETENIDO: SE DESCOMPENSÓ Y ESTÁ INTERNADO

La jueza Zunilda Niremperger rechazó el pedido de detención del exjuez Miguel Aranda. El Juzgado Federal N°1 de Resistencia resolvió denegar el pedido de detención para el ex funcionario de la justicia, además le prohibió la salida tanto de la ciudad de Resistencia como del territorio nacional y requirió que se retenga su pasaporte.

Además, la jueza prohibió a Aranda salir de la ciudad de Resistencia, hasta tanto se realicen las medidas procesales pertinentes y abandonar el territorio nacional, sin previa autorización. En tanto, ordenó retener en la Secretaría del Juzgado el pasaporte aportado voluntariamente por el exfuncionario judicial.

“Luego de que se realizaran los allanamientos, se secuestraran distintos elementos y que se pudo tener acceso a los expedientes requeridos por la Fiscalía, y habiéndose presentado espontáneamente el doctor Aranda ante el Tribunal, por medio del abogado defensor, y puesto a disposición su pasaporte, es que en las últimas horas decidí no hacer lugar al pedido de detención”, informó la jueza.

Niremperger entendió en su resolución que los riesgos que aducía la Fiscalía sobre el entorpecimiento de la investigación “se habían disminuido”. Esto teniendo en cuenta que los “allanamientos requeridos se llevaron a cabo y se tuvo acceso a los expedientes, que quedan en el sistema de Lex100 (no van a desaparecer); y también el peligro de fuga se ve disminuido desde el momento en que se dispuso que Aranda no pueda retirarse de la ciudad, en tanto se lleven a cabo los actos más importantes de la investigación, y no puede salir del país. Con esto ha quedado zanjada la situación de detención o no del doctor Aranda, que había quedado pendiente del primer requerimiento fiscal”, aseguró.

Cabe señalar que la decisión fue tomada luego de que Aranda cesara sus funciones como conjuez Federal en Sáenz Peña, tal como lo resolvió ayer la Cámara Federal y después de que se presentara espontáneamente ante el tribunal, haciendo entrega de su pasaporte. Por estas horas, el exjuez se encuentra internado en un sanatorio de Resistencia, tras sufrir una descompensación.

El pedido de detención, al igual que el requerimiento de allanamiento y otras medidas, fue realizado por el equipo de fiscales federales, conformado por Diego Iglesias, Federico Carniel, Patricio Sabadini y Carlos Amad, en el marco de una megainvestigación que realizan hace más de un año con foco en las organizaciones narcocriminales y en los integrantes de las fuerzas de seguridad que le dan cobertura.

Los allanamientos

Consultada sobre los allanamientos concretados el martes tanto en las oficinas del juzgado Federal de Sáenz Peña como en el domicilio particular de Aranda, Niremperger detalló que, según lo solicitado por la fiscalía, se buscó “cualquier tipo de elemento que pudiera estar relacionado con las maniobras que supuestamente habría realizado la organización. Se secuestraron celulares, computadoras, dispositivos electrónicos, expedientes del tribunal, dinero, que en principio podría estar relacionado con el cohecho activo o pasivo que denuncia la fiscalía, y algún arma sin registrar”, enumeró.

“Hay muchos elementos a los que van a tener acceso ahora la fiscalía y también los peritos que se designen, para realizar el análisis pertinente y desvirtuar o sostener la hipótesis delictiva presentada”, sostuvo la jueza federal.

Evitar filtraciones

Por otra parte, la magistrada fue consultada sobre la decisión de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria encabece los allanamientos del martes: “Se buscó una fuerza que no tuviera algún integrante involucrado en estas maniobras delictivas, y que además viniera de otro lugar. Porque el personal de la PSA o policía aeroportuaria que hemos utilizado vino de extrañas jurisdicciones, ninguno pertenecía a la provincia de Chaco”, confirmó.

Explicó que se intentó así “evitar en lo posible que pudiera haber filtraciones o existir sospecha de parcialidad o convivencia. Estamos viviendo en un tiempo muy complejo, no sabemos bien en quién confiar, ni dónde estamos parados y son pocas las herramientas que tenemos, por eso estamos en alerta”, cerró.

