/ / CIENTÍFICOS REVELAN QUE LA LUNA SE ESTÁ ALEJANDO DE LA TIERRA

La Luna se está alejando de la Tierra, ¿cuáles serían las consecuencias? Es un hecho: la Luna se está alejando de la Tierra pero, ¿hasta el punto de escaparse de su órbita? Científicos investigan las posibles causas de este evento a través de nuestro pasado geológico y otros métodos.

El primer científico en percatarse de esta singularidad fue Edmond Halley hace casi 300 años, que después de estudiar los registros de antiguos eclipses pudo llegar a esta conclusión. Se estima que este retroceso se deba a la fricción que ejercen las mareas en los océanos, lo cual influye sobre la velocidad de rotación de la Tierra: al ralentizarla, la pérdida de momento angular resultante se compensa en la aceleración de la Luna, haciendo que se aleje cada vez más.

The Moon currently moves away from us at a rate of 3.8cm/year (1.5"/yr). BUT this 'lunar retreat' rate has varied from 0.13 – 28 cm/year over the last 4.5 billion years.

Anyway, here's a rough idea of what it may have looked like, and read on for the cause and science paper link pic.twitter.com/Xwf1TPuUML