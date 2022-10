/ / DESDE ESTADOS UNIDOS, CAPITANICH ANUNCIÓ QUE LLEGA LA PRIMERA FÁBRICA DE NEW BALANCE AL CHACO

Se radicará en el Parque Industrial de Puerto Tirol en asociación con la empresa chaqueña Punto Medio. Generará 250 empleos para la fabricación de calzados e indumentaria deportiva. "El proceso de producción iniciará en febrero", informó el mandatario.

“Es un avance importante en el proceso de base industrial que tiene la provincia y que generará expectativas favorables de crecimiento. Tener una marca global en el Chaco es un hecho trascendente y nos llena de enorme satisfacción”, aseguró el mandatario tras la visita a la compañía junto al ministro de Industria, Producción y Empleo, Sebastián Lifton.

La reconocida marca a nivel internacional se instalará en el parque industrial de Puerto Tirol y comenzará su proceso de producción en febrero, luego de la capacitación del personal. “Visitamos la planta de New Balance en Boston y estamos trabajando en los detalles específicos para la instalación en el Chaco”, expresó el gobernador desde los Estados Unidos.

Así, detalló que este proyecto consiste en la incorporación inicial de dos líneas de producción que se llevarán adelante en un predio de 4 mil metros cuadrados. “Comenzará a operar de manera efectiva en febrero, luego de la capacitación del personal que se realizará hasta fin de año”, precisó.

Capitanich recordó que semanas atrás se acordó la instalación en la provincia de la firma Kagiva, que comenzará a fabricar pelotas en noviembre. “Ambas empresas forman parte del proceso de ir vinculando el deporte y sus insumos en la provincia”, señaló, y reiteró que "el gran desafío" de consolidar la cadena productiva algodonera, para aumentar su velocidad y competitividad.

Lo novedoso en este caso es que la firma New Balance se asociará a la empresa chaqueña Punto Medio. "Eso es trascendental, New Balance se asocia a una empresa de Chaco, eso no se hizo nunca en Argentina", resaltó el gobernador, que junto al ministro Lifton fue recibido por Luis Velutini, director de Mercadeo Regional de New Balance; Jorge Coral, gerente General de JMC Group; y Rodrigo Ojeda, presidente de Punto Medio S.A.

Sebastián Lifton dijo que "es una gran satisfacción, sobre todo habiendo observado hoy que fábricas que producen para esta marca en América Latina que solamente estaban en Brasil". "Que una se pueda instalar en Argentina, puntualmente en Chaco, nos llena de orgullo y tiene que ver con esta búsqueda de nuevos procesos industriales que venimos planteando en la provincia", manifestó.

La misión del Norte Grande

Capitanich se encuentra desde el lunes 26 en Estados Unidos junto a otros gobernadores de las provincias del Norte Grande argentino llevando adelante una misión comercial con el objetivo de atraer inversiones y promover el potencial exportador de la región. “Creemos que es imprescindible ver cómo esta alianza estratégica que tenemos los gobernadores del Norte Grande se va corporizando en hechos concretos”, haciendo referencia a los resultados que tuvo la misión en los Emiratos Árabes en marzo, y la experiencia durante esta semana.

"Buscamos generar una visión y una perspectiva de nuestra región del norte grande, con sus riquezas y oportunidades, pero garantizando unidad desde el punto de vista político para su transformación. Son estrategias de exploración, con el objetivo de promover inversiones, crecimiento y empleos de buena calidad en la provincia”, sostuvo.

Periodismo365