/ / A PESAR DE TENER UNA CONDENA, CRISTINA KIRCHNER PUEDE PRESENTARSE A ELECCIONES Y OCUPAR UN CARGO POLÍTICO

La vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Puede ir presa?

El fiscal Diego Luciani había solicitado en agosto 12 años de prisión y una inhabilitación perpetua para asumir cargos públicos. Los presuntos delitos habrían sido realizados por la ex presidenta en sus dos períodos (2007 a 2011 y 2011 a 2015).

La sentencia fue dictada por los jueces del Tribunal Federal Oral 2 (TOF 2), quienes encontraron culpable a la ex presidenta. La fiscalía apuntó a la expresidenta por 51 licitaciones fraudulentas en los que está involucrado el empresario santacruceño Lázaro Báez, quien fue señalado como el supuesto benefactor de los direccionamientos y quien era cercano a la familia Kirchner. Por su parte, Báez recibió una condena de 12 años en 2021; sobre él pesan los cargos de lavado de dinero entre 2003 y 2015.

¿PUEDE IR PRESA CRISTINA KIRCHNER?

No, porque por más que la sentencia indique que Cristina es culpable de los delitos que se la acusan, la vicepresidenta tiene fueros, los cuales sólo pueden ser levantados mediante un juicio político, previo al acuerdo y votación por parte del Congreso, por mayoría parlamentaria.

Aunque esta tarde, Cristina Kirchner a través de una transmisión en vivo aseguró que en 2023 no será candidata: "Una muy buena para usted Magnetto, ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta y le puede decir a sus esbirros de la casación y la Corte Suprema que me metan presa, pero mascota de usted nunca jamás".

¿QUÉ PASA SI ES DECLARADA CULPABLE?

Si Cristina es declarada culpable, no irá presa, ya que la única forma de que esto suceda es que se cumpla su desafuero en un juicio político.La vicepresidenta, a pesar de tener una condena, todavía podría presentarse a elecciones y ocupar un cargo político. Además, la condena debería quedar firme. Sin embargo, declinó una candidatura el próximo año.

¿PODRÍA SER BENEFICIADA CRISTINA KIRCHNER CON PRISIÓN DOMICILIARIA?

En el caso de una condena y un desafuero, Cristina podría cumplirla con prisión domiciliaria, ya que la ley lo permite a partir de los 70 años. La vicepresidenta Cristina Kirchner cumplirá esa edad el 19 de febrero, por lo que, si recibe una sentencia firme, sí tendría la chance de llevar la condena en su domicilio.

¿PUEDE APELAR EL FALLO?

Sí, el fallo puede ser apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal. Allí, interviene la Sala IV del tribunal, que integran los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Carbajo. La cámara puede confirmar o revocar la sentencia del Tribunal Oral.

FUENTE Y FOTOS: El Cronista