/ / "¡NO VOY A SER CANDIDATA!", EL BOMBAZO DE CRISTINA KIRCHNER TRAS CONOCERSE EL FALLO DE VIALIDAD

Cristina Kirchner habló de todo tras ser condenada a 6 años de prisión efectiva por la Causa Vialidad. Sin embargo, antes de terminar su alocución, dejó una "bomba", en términos dialécticos.

"El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa", aseveró en un tono furibundo y sin tapujos Cristina. ¿El destinatarios? El CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto.

Asimismo, Kirchner destacó: “Mascota de usted, nunca jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino como me volví el 10 de diciembre de 2015 a mi casa".

Causa Vialidad: ¿Cuál es la situación de Cristina Kirchner?

El Tribunal Oral N° 2 —integrado por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu—, condenó, en el marco de la causa Vialidad, a Cristina Kirchner. ¿La pena? Una pena de seis años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Justicia la consideró "partícipe necesaria de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". No obstante, las penas aún no son de cumplimiento estricto y pueden ser apeladas en instancias superiores.

Cabe destacar que la defensa de la Vicepresidenta podrá solicitar una apelación a la sentencia dictada en primera instancia en las Cámaras de Apelación. ¿Qué pasará luego? Podría ocurrir lo mismo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para que esto pueda suceder, habrá que esperar al 9 de marzo, cuando se conozcan los fundamentos de la pena otorgada.

Pese a la condena anunciada este martes, Cristina Kirchner no irá a prisión porque por su cargo tiene fueros de inmunidad de arresto y para que se los quiten debe pasar por un juicio político, previo al acuerdo y por votación por parte del Congreso, por mayoría parlamentaria.

