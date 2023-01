/ / SEQUÍA Y ECONOMÍA DESCONTROLADA: ADVIERTEN QUE LA CARNE SUBIRÁ MÁS DE UN 100 POR CIENTO EN 2023

"No se quien va a comer la carne porque nadie la va a poder pagar", sostuvo Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías. La carne subirá esta semana un 30% y preocupa su impacto en la inflación de alimentos

"No se quien va a comer la carne porque nadie la va a poder pagar", sostuvo Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, en un crudo análisis de la suba que se viene en el mostrador. La sequía anticipó el incremento del costo que pagarán los consumidores en las góndolas, que se esperaba para el primer trimestre. Sin embargo, el panorama puede ser peor si se confirman las previsiones del sector, que proyectan de un aumento anual del 100% para todo 2023 en el precio de la carne.

El precio del ganado en pie en el Mercado Agro Ganadero de Cañuelas y Liniers aumentó abruptamente un 20% entre el viernes y el martes, lo cual se trasladará de manera total a los precios de los cortes que se venden en carnicerías, según Williams. Entre los principales factores que explicaron el incremento de los valores de la hacienda se encuentran las lluvias que se registraron durante el fin de semana, que frenaron la salida de hacienda de los campos que venía produciéndose por la brutal sequía que acorrala al sector agropecuario.

En diálogo con El Destape. Williams explicó: "El aumento que vino fue de 70 pesos en la media res que recibimos en carnicerías y ya para mañana se irá a 900 pesos. El aumento es muy fuerte y la carne no se quien la va a comer porque nadie la a va a poder pagar". Para el dirigente, "la suba ya se está trasladando a carnicerías porque no tienen mucho stock y quieren carne fresca". Y agregó: "El carnicero no puede aguantar una diferencia tan grande. Pagábamos $ 740 y se fue a $ 900. El carnicero lo que hoy paga, lo tiene que recuperar en la carne que vende. La suba es muy descontrolada".

La carne puede aumentar 100% en 2023

En conversación con este medio, Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), subrayó que en el último año también se disparó el costo de alimentación del animal, ya que la guerra en Europa hasta triplicó el valor de materias primas utilizadas en este proceso. Sin embargo, durante el segundo semestre del 2022, el precio final que pagó el consumidor se vio contenido y no reflejó aumentos siderales.

"Esto es un reacomodamiento de precios. Lo preveíamos para noviembre o diciembre y cuando no vimos movimientos imaginábamos una dilatación hacia el tercer trimestre. Pero con la sequía se dio ahora y anticipó el incremento", apuntó Schiariti. Desde la visión del empresario, dependerá del clima cuándo se dará el próximo aumento, que podría ser del 30% pasando el umbral del primer trimestre.

Para todo 2023, anticipó que el costo de la carne duplicará su valor para fines de este año. Al respecto, detalló: "Las subas se suelen distribuir en partes porque los carniceros no quieren perder clientes. Un aumento de golpe espanta a los consumidores".

De acuerdo al Indec, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento de 5,3% mensual en el Gran Buenos Aires en el último mes del año y acumuló una suba de 95,2% con respecto a diciembre de 2021. En tanto, el promedio de los doce meses de 2022 se ubicó 73,1% por encima del promedio correspondiente a 2021.

Entre los alimentos y bebidas, nuevamente la carne vacuna registró variaciones inferiores al promedio general. Según el organismo oficial, entre noviembre y diciembre del año pasado los principales cortes vacunos tuvieron un incremento promedio de alrededor de 1,8%, llevando la suba interanual a 42,2%.

Con datos del organismo estadístico, en diciembre el precio del asado fue el que más aumentó con relación al mes previo, 5,5% (según el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, 2,5%). En tanto, entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, los precios de los principales cortes vacunos relevados por el INDEC tuvieron alzas entre 37,7% y 45,2%, lo que arrojó un incremento promedio de 42,2%. En relación al nivel general del IPC-GBA, que subió 95,2% en doce meses, el valor promedio de los principales cortes de carne vacuna exhibió un descenso de 27,1% en el último año.

La misma caída registró el valor promedio de los cortes vacunos según el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Por su parte, el precio del pollo entero registró un incremento similar al del nivel general del IPC-GBA para ambas instituciones (95,5% para INDEC; 97,9% para IPCVA). En consecuencia, en promedio los cortes de carne vacuna se abarataron frente al pollo entero alrededor de 27,5% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022. Según datos del sector, en diciembre de 2022, el consumo per cápita de carne vacuna habría sido equivalente a 47,2 kg/año, superando en 1,1% al de diciembre de 2021.

