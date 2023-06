/ / COREA DEL NORTE ADVIERTE: "ESTAMOS AL BORDE UNA UNA GUERRA NUCLEAR QUE AFECTARÁ A TODO EL MUNDO"

Teniendo en cuenta lo anterior, Jong-Nu ha considerado que “si estalla una guerra en la península de Corea, ubicada en una posición geopolítica importante, donde se entremezclan los intereses de las grandes potencias, se expandirá rápidamente a una guerra mundial y una guerra termonuclear sin precedentes en el mundo”, lo que tendría consecuencias irreversibles para el mundo entero.

En el documento elaborado por el Ministerio de Exteriores de Estados Unidos también aseguró que las autoridades norcoreanas alegan que los ejercicios militares conjuntos entre Washington y Seúl, que comenzaron en el década de los 50, “se han llevado a cabo incesantemente durante casi décadas con nombres en clave”.

El líder norcoreano dijo que las consecuencias de una guerra serían desastrosas para todo el mundo. (Photo by Simon Holmes/NurPhoto via Getty Images) | Foto: NurPhoto, NurPhoto via Getty Images

“Las actuales fuerzas gubernamentales de Estados Unidos en la Casa Blanca persiguen más abiertamente el antiguo intento de montar un ataque nuclear preventivo contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC), en connivencia con el régimen títere de Corea del Sur dirigido por Yoon Suk Yeol, empeñado en el servilismo hacia Estados Unidos”, denuncia el informe.

De esta manera, los ejércitos militares también indicaron que “se están volviendo cada vez más aventureros e imprudentes en su escala, alcance, intensidad y contenido a medida que pasan los días. Sólo en 2022, Estados Unidos, en connivencia con las fuerzas títeres surcoreanas, realizó varios ejercicios de guerra nuclear, incluido un simulacro aéreo conjunto con activos estratégicos involucrados”, han señalado.

Marchas por la Guerra en Corea

La Guerra de Corea, que se acabó cobrando entre 2 y 3 millones de vidas, se inició en la madrugada del 25 de junio de 1950 cuando tropas norcoreanas, que contaban con el visto bueno de la Unión Soviética, cruzaron la frontera con el argumento de repeler provocaciones surcoreanas.

Por eso, hubo varias marchas multitudinarias en las que participaron más de 120.000 personas, a propósito la celebración del aniversario de la Guerra de Corea (1950-1953) en ciudades como Pionyang.

Durante esas manifestaciones, en las que participaron grupos de trabajadores y estudiantes y que contaron con la presencia de altos representantes del Partido de los Trabajadores, como los secretarios del Comité Central Ri Il-hwan y Pak Thae-song, se ofrecieron discursos en los que se afirmó que “la nación coreana sufrió amargos dolores y desgracias debido a la guerra de agresión de los imperialistas estadounidenses”.

Se dijo también “que el pueblo coreano ha logrado empuñar firmemente el arma absoluta más fuerte para castigar a los imperialistas estadounidenses” en línea con la “idea del partido de incrementar la capacidad militar para la autodefensa” y que “la rendición de cuentas con EEUU es la misión impostergable de nuestra generación”.

FUENTE Y FOTOS: Reuters - EFE - El País - KCNA