/ / TURISMO: SE FIRMÓ UN CONVENIO PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE VIAJES EN LA PROVINCIA

La firma le da un marco legal para concientizar al consumidor sobre la importancia de adquirir servicios turísticos de manera legal que garanticen viajes seguros.

La rúbrica fue encabezada por el presidente del Instituto de Turismo del Chaco Ariel Ybarra, el titular de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo Nordeste (AAAVyT Nordeste) José Sena; la subsecretaria de la Secretaría de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia de la provincia del Chaco Ludmila Voloj; el defensor del pueblo del Chaco de la Defensoría del Pueblo del Chaco Bernardo Voloj; el subsecretario de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia del Chaco Tomás Yazlle, y Silvia Reyero, presidenta de la Federación Económica del Chaco (FECHACO).

Al respecto, Ybarra destacó sobre el convenio “la importancia de plasmar el trabajo que venimos desarrollando entre distintos organismos y que aquí queda oficializado con el firme compromiso de seguir siendo un destino seguro, buscando concientizar fundamentalmente a turistas, consumidores y clientes, que a la hora de adquirir un servicio turístico puedan hacerlo de manera legal para tener viajes seguros”.

Explicó que “a partir de un departamento de Fiscalización del Instituto de Turismo se identifican agencias no licenciatarias, y a su vez, se busca garantizar que quienes estén inscriptos en el Registro de Prestadores de Turismo sean los que ofrecen servicios de manera legal y formal para fortalecer entre todos un destino competitivo; es por esto que necesitamos el acompañamiento permanente del sector privado”. “La idea es que después puedan sumarse las distintas municipalidades, junto a las Cámaras de Comercio representadas por la FECHACO, para tener un Destino Chaco a la altura de las expectativas que se generan cuando el turista llega” subrayó el funcionario.

Por AAAVyT Nordeste, Sena comentó sobre la firma de este convenio: “Es necesario tener un registro de las agencias habilitadas y poder visibilizarlas, como así también fiscalizar a las agencias que no son licenciatarias”. Explicó que este trabajo ya se venía realizando con el Instituto de Turismo y “con el convenio firmado se le brinda un marco de legalidad y de compromiso, buscando contrarrestar la venta ilegal de paquetes turísticos, trabajando por y para la seguridad del pasajero, para que el viaje contratado sea a través de una agencia con los seguros correspondientes, los profesionales adecuados y un legajo habilitante del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación”. Adelantó que esto permitirá trabajar también con agencias de viajes del interior.

Objetivos del convenio

Tiene como objetivo principal asegurar la protección al turista, usuario, consumidor, cliente y velar por el cumplimiento de la Ley N° 18.829, normas legales y reglamentarias, a efectos de propender al desarrollo turístico de acuerdo a los estándares de calidad en la provincia del Chaco.

Para tal fin, los organismos firmantes llevarán adelante acciones tendientes a ejercer el control y fiscalización de agencias de viajes no licenciatarias o que presten servicios de manera irregular. Las actividades reseñadas requieren, a su vez, de una intensa actividad de intercambio recíproco, de capacitación y de información a los usuarios a fin de asegurar la consecución de los objetivos fijados y evitar la competencia desleal que se propicia ante el ejercicio de actividades que no cuenten con la respectiva licencia en el Registro de Agencias de Viajes, la presencia de empresas no habilitadas o que incumplan con la legislación vigente.

Viaja Legal

Para viajar de forma segura, se debe hacer a través de agencias autorizadas. Se puede conocer cuáles son, consultando en la web del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación: argentina.gob.ar/turismoydeportes/turista/agencias-de-viajes-autorizadas.

Para denuncias ante incumplimientos o ilegalidad:

- En el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, mediante trámite digital: https://www.argentina.gob.ar/servicio/presentar-una-denuncia-contra-una-agencia-de-viaje. En el Instituto del Turismo, al e-mail: turismofiscalizacion@chaco.gob.ar o al celular: +54 9 362 4802662

Periodismo365