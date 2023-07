/ / CAPITANICH ENTREGÓ AULAS DIGITALES CON 1.250 NETBOOKS "PARA UNIVERSALIZAR EL ACCESO A LA TECNOLOGÍA"

Destinado a instituciones de educación superior, el equipamiento implicó una inversión de 153 millones de pesos. Se busca así dotar a futuras y futuros profesionales de recursos tecnológicos que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el uso de las TICs, para reducir la brecha digital.

A través de una de las líneas de Conectar Igualdad, desde 2010 a la fecha se entregaron en la provincia cerca de 250 mil computadoras, de las cuales aproximadamente 25 mil corresponden al periodo 2021-2022. “Estamos muy contentos porque el acto de entrega se hace en este instituto que hemos inaugurado nosotros y por garantizar el acceso a la tecnología en múltiples establecimientos a lo largo y ancho de la provincia”, subrayó.

El mandatario reflexionó que "no todos tienen la misma convicción respecto a la tecnología" y citó como ejemplo la suspensión del programa durante el gobierno de Mauricio Macri. En forma paralela a la entrega de equipamiento tecnológico, la Provincia lleva adelante grandes inversiones para garantizar conectividad, como la extensión de fibra óptica que llegó a los 3 mil kilómetros. “También implementamos un programa de financiamiento para docentes, de hasta 36 cuotas, para que puedan adquirir computadoras”, citó el mandatario entre otras medidas.

En otro orden de cosas, destacó el crecimiento y desarrollo del sistema de educación superior que cuenta actualmente con 61 mil estudiantes y 105 establecimientos de gestión pública y privada con 6 mil docentes. “Hoy, 23 institutos tienen edificio propio en lo que fue un gran programa de inversiones, y estamos trabajando para llegar a otros más”, sostuvo.

El desafío de avanzar con la calidad educativa

El ministro Lineras puso en valor el programa nacional que garantiza el acceso a equipamiento tecnológico para generar igualdad de oportunidades entre las y los estudiantes de carreras de formación docente. “Este es el camino que estamos transitando con el desafío de achicar las asimetrías históricas de este nivel y avanzar con la calidad educativa en la educación superior del Chaco”, dijo.

Por su parte, el director del Instituto de Nivel Superior de Villa Ángela, René Sánchez, agradeció al gobernador y al ministro por las gestiones realizadas. “Con medidas como estas, estamos entrando por la puerta grande de la educación y apostando para reducir la brecha digital; llevemos a las y los estudiantes esta posibilidad que merecen como hijos de la educación pública”, apuntó.

Sobre Conectar Igualdad y las Aulas Digitales

Conectar Igualdad es un Programa del Ministerio de Educación de Nación que se constituye como una política de inclusión digital de alcance federal. Contempla la distribución de material educativo y tecnológico (netbooks a estudiantes secundarios y aulas digitales móviles a instituciones) y el despliegue de acciones de conectividad. Busca recuperar y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y sociales en toda la extensión del país.

El programa se lleva adelante de manera coordinada con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y en lo que respecta a las aulas digitales, busca dotar a futuras y futuros profesionales de recursos tecnológicos que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el uso de las TICs. Cada aula consta de 1 carro, 1 proyector, 1 lámpara de repuesto, 1 acces point, 1 pendrive, 1 impresora multifunción, 2 tintas para impresora, 1 all in one, 1 pizarra digital y 25 netbooks.

Periodismo365