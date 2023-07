/ / SÁENZ PEÑA - GRAVE: ROBARON UNA ESCOPETA ITAKA DE UN DESTACAMENTO MÓVIL POLICIAL

El robo de la poderosa arma de guerra calibre 12.70 milímetros, habría sido detectada por el efectivo policial pasado el mediodía de este miércoles. El Destacamento habría quedado solo. Fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que el uniformado habría dejado solo el puesto móvil para ir a buscar el almuerzo, momentos en que un delincuente aprovechó para ingresar y robar el arma de dotación. Ocurrió en el Destacamento Móvil del Barrio Solidario de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Cabe remarcar que ése Destacamento o Puesto Móvil de la Policía del Chaco fue llevado tiempo atrás al Barrio Solidario por pedido de los integrantes del Foro de Seguridad de Comisaría 4º y vecinos del sector, debido a los constantes robos y balaceras en un sector caracterizado por el flagelo del narcomenudeo.

Las mismas fuentes detallaron a Periodismo365 que el efectivo policial estaba en el puesto móvil "pero pasado el mediodía habría cerrado con llave o candado la casilla rodante y se habría retirado unos minutos para buscar su almuerzo. Sin embargo al regresar encontró la puerta abierta y la escopeta Itaka de dotación, no estaba más. Hasta el momento se detectó solamente el faltante de esa arma pero estamos muy preocupados porque en los allanamientos no encontraron nada. Ahora no sabemos en manos de qué peligroso delincuente puede estar semejante arma. Pueden hacer desastres con eso porque la Policía las usa con postas de goma pero los delincuentes tienen cartuchos de verdad de ese mismo calibre ya que los usan con las escopetas tumberas", afirmaron.

Vale recordar que en los últimos meses fueron varias las armas reglamentarias de dotación (pistolas calibre 9 milímetros) pertenecientes a integrantes de la Policía del Chaco, que se perdieron sin que hasta el momento haya información al respecto por parte de la Institución.

Periodismo365