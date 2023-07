/ / SÁENZ PEÑA - INTENSO TRABAJO DE BOMBEROS. PIDEN NO QUEMAR PASTIZALES: "CON EL FUERTE VIENTO EL FUEGO SE DESCONTROLA"

La falta de lluvias, las heladas que resecan la vegetación y los días de fuerte viento norte, son factores que propician los incendios forestales y encienden las alertas de los vecinos de zonas barriales y periféricas de Presidencia Roque Sáenz Peña. Este viernes la División Bomberos tuvo que acudir en seis oportunidades para apagar incendios generados por los mismos vecinos que prenden fuego a los pastizales. "Les pedimos por favor que no prendan fuego porque se puede generar una tragedia de proporciones. Con días como el de hoy con viento tan intenso, tenemos que trabajar el doble porque se hace casi imposible apagar los incendios; que incluso pueden llegar a casas de familia", indicaron a Periodismo365 fuentes de la División Bomberos de la Policía del Chaco. "También hay que destacar que trabajaron los Bomberos Voluntarios con otras tantas salidas", agregaron.

A las 11.20 horas en calle 51 entre 0 y 2 del Barrio Ensanche Norte, por quema de pastizales.

A las 11.35 horas en calle 35 bis entre 12 y 14 del Barrio Nalá, donde los vecinos prendieron fuego a montículos de basura y ramas secas.

A las 13.50 horas en el aserradero de Flores, ubicado en Colectora de Ruta Nacional Nº 95, km 1.115; por quema de pastizales y aserrín.

A las 16.10 horas en calle 65 y 24 del Barrio Solidario, por quema en montículos de ramas y pastizales.

A las 16.50 horas en calle 51 entre 4 y 6 del Barrio Ensanche Norte, por quema de pastizales.

A las 18.45 horas en calle 33 entre 18 y 20, por quema de los vecinos en montículos de basura y 3 árboles de eucaliptos.

Se hace constar que en todas las intervenciones no se registraron daños de consideración. Ante alertas del Servicio Meteorológico Nacional, vigentes para las próximas horas por vientos del norte de hasta 80 kilómetros por hora, se solicita a la ciudadanía que no realice quema de pastizales ya que provoca que el fuego se propague con más rapidez.

CONSEJOS ÚTILES PARA EVITAR FUEGO Y/O QUEMA DE PASTIZALES Y FORESTALES

"Sin fuego no hay incendios"

- No enciendas fuego en el campo, ni para quemar rastrojos o pastos, ni para utilizar barbacoas o fogatas, (ni tan siquiera en las áreas recreativas habilitadas a tal efecto). En la época de alto riesgo de incendios, del 1 de junio al 1 de Septiembre, cualquier chispa o llama, por pequeña que sea, puede dar lugar a un desastre.

- A las personas cuya vivienda se encuentre ubicada o circundada por terrenos agrícolas o forestales, se les recomienda que no realicen fogatas o al menos, que nunca las utilicen los días de viento. Igualmente, se debe solicitar a la comunidad de vecinos la elaboración de un plan de autodefensa (instalación de hidrantes en las calles, mantener las calles y caminos aledaños despejados de vehículos y de vegetación, construcción de depósitos de agua, etc).

- No hay que arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos al piso.

- No hay que arrojar colillas de cigarrillos o fósforos desde vehículos en movimiento, sea en ruta o por caminos vecinales.

- Evite fumar en el interior del bosque y aconséjelo a quienes lo acompañan.

- Si no puede evitar fumar, preste atención a dónde caen las cenizas, a dónde y cómo apaga el cigarrillo, y llévese con usted la colilla.

- Mantener elementos combustibles fuera del alcance de los niños.

- Al realizar poda de árboles, no acumular en inmediaciones de la vivienda o depósitos.

- Mantenga los alrededores de la vivienda con el pasto bajo y libre de desechos.

- Realizar cortafuegos artificiales mediante la utilización de rastra y limpieza de sectores de alambrados y postes.

- El viento norte es característico de la región incrementa y favorece la propagación descontrolada del fuego.

- No encender fogatas en zona de acampe, evite la propagación del fuego, hágalo en lugares autorizados, allí podrá encender fuego.

- Si observa un fogón encendido abandonado, apáguelo con abundante agua.

- No encienda fuego en cualquier parte, hágalo en fogones autorizados.

- Si desea realizar una quema de residuos forestales, solicite el permiso correspondiente y tenga en cuenta todas las recomendaciones.

- Existen temporadas en las que no se puede hacer quema de residuos forestales, respete la veda de quemas.

- Nunca deje el fuego solo, ni por un instante.

- Tenga cerca del fogón recipientes con agua.

- No arroje ni deje residuos en bosques y lugares de acampe, las latas y vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

- Prepare bien el fogón antes de empezar el fuego: se debe colocar piedras alrededor de la fogata, hacer un pozo dentro para que el fuego quede un poco “hundido” en la tierra, despejar de hojas y ramas los alrededores de la fogata. En lo posible, armar una pared o protección con piedras del lado de donde viene el viento.

- Nunca hay que hacer fuego debajo de los árboles.

- Si se va a usar leña del lugar, se debe elegir la que está caída y seca, libre de hojas.

- En el fogón hay que procurar mantener un fuego pequeño.

- El fogón debe estar cerca de lugares con agua.

- Si se va de campamento, lo más práctico, limpio y seguro es usar calentador

Consejos básicos

1 Tener precaución en coche o vehículo motorizado a todas partes, el contacto del tubo de escape con matorrales secos

2 Podría provocar un incendio. Del 1 de junio al 1 de noviembre, para evitar incendios no utilices el vehículo. En zonas forestales estaciona el coche en zonas totalmente despejadas de pastos o matorral.

3 Si ves un incendio avisa lo antes posible al 100, o al 911 teléfono Emergencias. Indica en tu aviso el camino más adecuado para llegar, teniendo en cuenta hacia donde avanza el fuego. Es recomendable, además, conocer los servicios de emergencia locales y como contactar con ellos.

4 Las personas que se encuentren cerca de un incendio, deben intentar ir a un claro donde el fuego no les pueda alcanzar, tratando de alejarse por las zonas laterales del incendio y más desprovistas de vegetación; si circulan en coche deben cerrar las ventanillas e intentar dirigirse a una zona fuera de peligro. No debes dirigirte hacia barrancos u hondonadas, ni intentar escapar ladera arriba cuando el fuego ascienda por ella. Recuerda que un cambio en la dirección del viento puede hacer que el fuego te rodee. Por tanto, ve siempre en sentido contrario a la dirección del viento.

5 Las personas que participan en labores de extinción no deben trabajar aisladas, deben estar coordinados y siempre a las órdenes de las autoridades competentes. Recuerda que si fueses requerido por las Autoridades públicas para colaborar en la extinción de un fuego, tienes el deber legal de colaborar.

Peligros de seguridad:

El gas CO se mezcla muy bien con el aire. EL gas CO penetra fácilmente por las paredes y los techos. Es un gas muy inflamable. El gas CO puede reaccionar muy fuertemente con el oxígeno, acetileno, cloro, flúor u óxido nitroso.

¿Quién corre riesgos?

Los trabajadores con mayor probabilidad de resultar expuestos al monóxido de carbono son los soldadores, mecánicos, bomberos, estibadores de muelles marinos, operadores de motores diesel, conductores de montacargas, recolectores de peaje o trabajadores en túneles, policías, conductores de taxis, trabajadores en recepción y embarque de mercancías y personal de almacenes.

Métodos para el control del monóxido de carbono

Para reducir las probabilidades de envenenamiento por monóxido de carbono en el sitio de trabajo:

• Instale un sistema de ventilación que elimine con efectividad el CO en el área de trabajo.

• Mantenga correctamente los equipos que pueden producir CO para mejorar su operación segura y reducir la producción de CO.

• Considere cambiar de equipos propulsados por gasolina a equipos eléctricos o de baterías.

• Prohíba el uso de equipos propulsados por gasolina bajo techo o en áreas con mala ventilación.

• Considere la instalación de detectores de CO con alarmas audibles.

• Eduque a los trabajadores sobre las fuentes, los peligros y los controles para el CO.

¿Qué puede hacer usted para ayudar?

• Reporte a su empleador cualquier situación que pueda causar la acumulación de CO.

• Preste atención a los problemas de ventilación, especialmente en áreas cerradas.

• Evite el uso de equipos operados con gasolina en espacios cerrados.

