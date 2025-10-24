/ / SÁENZ PEÑA: CONFIRMAN 11 DESPIDOS EN CLÍNICAS Y SANATORIOS DE NUESTRA CIUDAD

"Bajaron abruptamente las consultas en consultorios y también bajó mucho la cantidad de pacientes internados. A su vez muchas obras sociales no pagan en tiempo y forma. Todo eso hace que las patronales despidan personal, porque el hilo siempre se corta por lo más débil que es el trabajador. Lamentablemente tenemos que informar que en las últimas semanas despidieron a 11 trabajadores en clínicas y sanatorios de Presidencia Roque Sáenz Peña", confirmó Osmar Ramos, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) a Periodismo365.

Al respecto, el sindicalista consignó que los centros asistenciales de Sáenz Peña no están ajenos a la profunda crisis económica que atraviesa el país y por eso prescinden de los profesionales, aunque no detalló la cantidad exacta de trabajadores desvinculados de cada centro, "pero uno en zona de la Rotonda de ingreso a Sáenz Peña fue el que más empleados despidió", aseguró Ramos. "Resulta que quienes desarrollaron tareas esenciales para el cuidado de la salud en medio de la pandemia por COVID-19, hoy sin pandemia se quedan sin trabajo" lamentó finalmente.

Periodismo365



