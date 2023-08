/ / RAÚL BITTEL APUNTÓ CONTRA ZDERO: "ATACAR A UNA MADRE FALLECIDA ES EL ACTO DE BAJEZA MÁS GRANDE QUE PUEDE TENER UNA PERSONA"

El candidato a parlamentario del Mercosur aseguró además que “no todo vale en política” y lanzó un llamado al radicalismo “a que se convoque para encauzar a su candidato a debatir sobre política, y a trabajar para todos y todas”.

Bittel expresó: “Nos solidarizamos con el compañero Jorge Capitanich, quien ha recibido un ataque premeditado, artero y mentiroso sobre su fallecida madre de parte del candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, quien no solo miente y ataca a una persona que no se puede defender, sino que utiliza sus ataques insensibles y armados para intentar ganar votos a cualquier costo”. Además, aseguró que Zdero “ni siquiera cumple los reglamentos de un debate, porque no puede defender un solo proyecto que haya realizado en favor de los chaqueños”.

Por otra parte, el candidato aseguró que “No vale todo en la política, así como no estamos de acuerdo con que quitar derechos a las personas con discapacidad sea una política de desarrollo y crecimiento, o de mentirle a los chaqueños sobre proyectos que nunca impulsaron, como el Plan Belgrano”. En ese contexto, Bittel hizo un llamado al radicalismo “a que se convoque para encauzar a su candidato a debatir sobre política, y a trabajar para todos y todas”.

Por último, remarcó que “la verdad, la honestidad y el amor a sus padres y al pueblo chaqueño siempre han caracterizado a Coqui. También por este medio queremos abrazar fuertemente a nuestro Coqui, y a su familia, por recibir este mentiroso e inmerecido ataque por parte de quienes siempre trabajaron para ponerle palos en la rueda al Chaco y a los chaqueños”.

Periodismo365