/ / REFERENTES Y MILITANTES SE SOLIDARIZARON CON CAPITANICH TRAS EL ATAQUE DE ZDERO, QUE ROMPIÓ LA LEY DURANTE EL DEBATE

“El ataque deleznable de Leandro Zdero no tiene precedentes. Siento un profundo dolor. Mi madre ha fallecido hace unos años. Atacar a mi madre muerta es lo más deleznable que puede tener una persona humana”, expresó Capitanich, visiblemente afectado por la maniobra del candidato cambiemita.

Ante esta situación, candidatos, referentes y militantes del Frente Chaqueño expresaron su absoluta solidaridad con el gobernador tras el ataque recibido y calificaron de “inaceptable y antidemocrática” la actitud de Zdero.

“Repudiamos con dolor y lamentamos profundamente la maniobra vil del diputado provincial por Juntos por el Cambio y candidato a gobernador de nuestra provincia, que en pleno debate electoral denigró la memoria de la madre del gobernador Jorge Capitanich”, expresaron desde el Frente Chaqueño y el Partido Justicialista.

"Cuando pensábamos que el odio y el agravio habían alcanzado su punto más deleznable, Leandro Zdero nos demostró que se podía ir un poco más allá en la ruindad. No es eso lo que nuestro pueblo quiere y necesita, Nuestro pueblo quiere vivir en paz, quiere tranquilidad, y Zdero y el espacio que representa no hacen más que promover el odio y la denigración gratuita. Se trata de humanidad, de sensibilidad. Nuestra solidaridad con quien es nuestro referente y conductor", agregaron.

