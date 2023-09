/ / NEGACIONISMO: ESTELA DE CARLOTTO CONSIDERÓ "ABERRANTE" EL ACTO CONVOCADO POR VICTORIA VILLARRUEL

La titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo afirmó que la candidata a vicepresidenta de LLA "es una mujer perdida en el mundo de la política" a la que no le da ninguna importancia. "No doy ni un minuto de tiempo de mi pensaminto para esta gente realmente repudiable", agregó. Sus críticas a Milei y a Bullrich.

"Es aberrante. Esta persona (por Villarruel), en este momento crucial que estamos viviendo sobre qué gobierno queremos, qué falta hacer en el país, cuántas necesidades tiene el pueblo; sale a romper con una historia que ya está escrita y probada. Ella miente y propone todo esto con el fin de crear caos en la sociedad, para que nos peleemos entre nosotros", expresó Carlotto al ser consultada en Radio Con Vos.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo consideró que se trata de "tácticas políticas para dividirnos, pelearnos y debilitarnos, distraernos con las locuras que dice esta mujer". "No nos debilitemos, estemos todos juntos los que pensamos en el bien de nuestro país porque nuestros hijos dieron la vida por eso", pidió Carlotto y afirmó que no dará "ni un minuto del tiempo de mi pensamiento para esta gente realmente repudiable". En la misma línea, añadió: "No le doy ninguna importancia a Villarruel, que hable, que diga, que grite. Lo que dice es cuestión de ella y es de su responsabilidad".

Organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales se movilizarán por la tarde a la Legislatura para expresar su repudio al acto previsto para las 17 que busca homenajear a "las víctimas del terrorismo" y en el que está previsto que diserten Lorenza Ferrari, Graciela Saraspe y Arturo Larrabure.

Carlotto responsabilizó a "quienes le dieron ese espacio" a Villarruel en la Legislatura porque -fundamentó- es un "espacio de todos y no de ella para decir disparates". "Les pido que lean la historia. Es una mujer perdida en el mundo de la política que sale a decir todo esto para tener resonancia", agregó Carlotto en declaraciones a Radio El Destape.

También manifestó su preocupación por los jóvenes y llamó a "ponernos en guardia y ayudar a que sepan votar y no los engañe ningún delirante". "Les pido a los padres que les cuenten a los chicos la verdad. Tener la democracia más larga de la historia es una gloria", aseguró. También analizó las posibilidades de Javier Milei y de la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich.

"Bullrich está fuera de todo lo que uno pueda decir. Es mala persona. Y Milei es una persona dislocada. Para expresar lo que va a hacer, arranca papelitos y tarjetitas. El país es de todos. Hay que votar al que dice lo bueno que va a hacer y no lo malo", evaluó, y concluyó: "Nosotros luchamos por la Patria que querían los 30 mil. Y sí, son 30 mil. O más", reafirmó.

FUENTE Y FOTOS: Télam