/ / (video) "VÁYASE VIEJA BORRACHA" "¡RAJE!: PATRICIA BULLRICH VISITÓ EL BARRIO EMERENCIANO Y RECIBIÓ INSULTOS

Patricia Bullrich visitó el barrio Emerenciano y recibió insultos de vecinas. “¡Raje!”, la increparon cuando Bullrich intentó sacarse fotos en el barrio Emerenciano, impidiendo esa actividad. Un grupo de personas, que se encontraban en el ingreso al barrio, atacaron a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio y le reclamaron por Santiago Maldonado.

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio intentó trasladar su campaña electoral al barrio Emerenciano, en la zona sur de Resistencia, pero las vecinas del lugar se lo impidieron. “Mándese a mudar, no tiene nada que hacer acá”, le espetaron.

En ese contexto, Bullrich llegó junto a sus asistentes en dos camionetas al barrio y fue recibido por mujeres que no le permitieron que recorra la zona. "Hasta ahí nomás señora", comenzaron diciendo, a lo que la candidata respondió: "Yo soy libre de andar en mi patria por donde quiera. Ustedes no son dueñas de un barrio". "Respeto que ustedes hayan hecho este barrio, pero no es de ustedes, es de todos los argentinos", subrayó Bullrich.

De visita por Resistencia, donde llegó el domingo para apoyar al gobernador electo, Leandro Zdero, la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aprovechó para recorrer el barrio Emerenciano, en la zona sur de Resistencia. Su intención era sacarse fotos y grabar imágenes dentro de la barriada para repudiar al dirigente piquetero, Emerenciano Sena, actualmente detenido por el crimen de su nuera, Cecilia Strzyzowski.

Sin embargo, los planes de la dirigente cambiemita se vieron frustrados por la aparición de un grupo de vecinas de la barriada quienes se mostraron profundamente ofuscadas por su presencia. “Mándese a mudar, no tiene nada que hacer acá” y “raje, vieja borracha”, fueron algunas de las expresiones de las mujeres quienes repudiaron la aparición de la exministra de Seguridad, quien tuvo que alejarse rápidamente del lugar.

“Vengo acá a denunciarlo al asesino de Emerenciano”, afirmó Bullrich al responder a las vecinas quienes le aseguraban que no podía estar en el barrio porque era propiedad de los quienes lo habitaban. “Usted también es una asesina y está libre”, le respondieron al recordarle el caso de Santiago Maldonado, quien murió ahogado tras una represión protagonizada por Gendarmería nacional ante una protesta de la comunidad mapuche en Chubut, el 1 de agosto de 2017.

Según explica en el video de su visita, la candidata a presidenta llegó al barrio para sacarse una foto y para "denunciar al asesino de Cecilia (Strzyzowski)", inmediatamente las mujeres le contestaron a los gritos: "Usted también es una asesina y está libre. Dónde está Santiago Maldonado".

"Váyase vieja borracha, no tiene nada que hacer acá, se mete con la gente trabajadora", fueron los insultos de las mujeres hacía la candidata de Juntos por el Cambio. Ya retirándose del barrio, Patricia Bullrich exclamó: "Ustedes quieren ser dueños de la Argentina". Cabe mencionar que Santiago Maldonado fue un joven que apareció muerto, luego de varios días de búsqueda, tras un enfrentamiento de la Gendarmería Nacional con el pueblo Mapuche.

FUENTE, MULTIMEDIA Y FOTOS: Chaco Día por Día - Data Chaco