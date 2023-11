/ / ANUNCIAN UNA MEGA INVERSIÓN CHINA PARA PRODUCIR FERTILIZANTES EN BAHÍA BLANCA

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que “China Potassium Chemical Group Co” (CPCG), llevará adelante proyectos por U$S 1.250 millones a través de un acuerdo con el Consorcio de Gestión del Puerto local.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que llegarán no menos de u$s 1.250 millones de la compañía China Potassium Chemical Group Co (CPCG), líder en el mercado de fertilizantes, para la construcción de dos plantas productoras de este vital insumo para la producción agropecuaria.

La cita fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el presidente de YPF, Pablo González, y el intendente electo de Bahía Blanca y presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles.

“Es un día histórico para nosotros porque estos proyectos permitirán crear empleo y sustituir importaciones: no podemos permitir que vengan a dinamitarlos y a utilizar la motosierra para romper las oportunidades y el futuro de las y los argentinos”, destacó Kicillof.

Además sostuvo: “Este acuerdo entre esta empresa y el Puerto de Bahía Blanca demuestra lo destructivo que puede ser para la Argentina y para la provincia de Buenos Aires la idea de romper relaciones con países como China y Brasil, que explican buena parte de nuestras exportaciones”.

“Somos una provincia cuya identidad está asociada a la producción y el trabajo: necesitamos seguir expandiendo las inversiones que potencian la infraestructura y apuntalan la actividad industrial y agropecuaria”, manifestó.

QUÉ DIJERON DESDE YPF

Tras el acto, se celebró también la firma de un convenio de cooperación en investigación, desarrollo e innovación tecnológica con Y-TEC, en el marco del acuerdo estratégico entre YPF y la empresa China Potassium Chemical Group Co. La empresa china, en conjunto con Y-TEC, proyecta también la instalación de una planta de extracción en la Puna.

Por su parte, González resaltó que “estas iniciativas son fruto de decisiones estratégicas como la recuperación de YPF en 2012 y el impulso del vínculo con China”. “Estamos convencidos de que ningún país entrega sus recursos y de que las relaciones internacionales son fundamentales para el crecimiento de nuestro país”, indicó.

Por último, Kicillof señaló que “es mentira que debamos decidir si todo lo hace el Estado o todo lo hace el mercado: en todos los países del mundo la inversión pública impulsa la infraestructura que crea horizontes de rentabilidad para el sector privado”. “Esta articulación cambia el futuro de Bahía Blanca y de la provincia de Buenos Aires: de ninguna manera vamos a interrumpir el trabajo conjunto con las empresas de origen chino”, concluyó.

