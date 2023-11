/ / SÁENZ PEÑA: CAPITANICH PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DE LA REVISTA CIENTÍFICA "RESISTENCIAS" DE UNCAUS

Capitanich hizo hincapié en la necesidad de profundizar la articulación entre el sector académico y el político para el diseño de políticas públicas más eficaces.

Reflexionó sobre la actualidad del mundo y fundamentalmente del país, y sobre los desafíos que esta realidad plantea. “El mundo de hoy es de altísima complejidad y requiere tratar una agenda política para solucionar la insatisfacción democrática, un problema serio y estructural”, dijo. Allí, hizo hincapié en las mujeres y los jóvenes, como los segmentos que manifiestan mayor disconformidad con un sistema económico que no genera igualdad de oportunidades.

A su vez, esto deriva –dijo- en tres tensiones estructurales: entre libertad e igualdad, entre representación y representatividad, y entre legalidad y legitimidad. A partir de ello, reflexionó que un orden social injusto no puede devenir nunca en un orden jurídico justo; que existen serios problemas de representación en una estructura formal que no representa la diversidad de expresiones y derechos y que la libertad que muchos promueven, no contiene en esencia la igualdad de oportunidades.

En ese punto, consideró de extrema gravedad el avance de un neoliberalismo que impulsa el apoderamiento del Estado por parte de las corporaciones, generando mayor concentración de la riqueza y exclusión social. “El neoliberalismo agudizó la estructura de desigualdad social en el mundo y peor aún, viene por el anarco-capitalismo y la extinción del Estado de bienestar”, analizó. Por otro lado, alertó sobre la peligrosidad de expresiones radicalizadas que en nombre de la libertad pretenden cercenar derechos.

En otro orden de cosas, destacó la importancia de la publicación en la que se expresa la visión y postura del mundo académico y dijo: “Los hacedores de política, es decir funcionarios, debemos trabajar articuladamente con el sector académico para analizar a fondo los problemas actuales y proponer soluciones integrales”.

Por último, reflexionó sobre la necesidad de lograr consensos políticos como precondición para la estabilidad macroeconómica del país. “Nadie, sea de izquierda o derecha, puede renunciar a estos principios; se necesita un pacto político, económico y social para que la regla fiscal tienda al equilibrio”, apuntó. Y añadió: “No se ganan elecciones agraviando o destruyendo, sino proponiendo una Argentina mejor. En lo personal, nunca profundicé división, siempre respeté la democracia y prioricé las coincidencias por encima de las disidencias”.

De la actividad que se llevó a cabo en la sede de esa Casa de Estudios en Sáenz Peña, participaron el rector de la Uncaus Germán Oestmann; el vicerrector y director de la Editorial Uncaus Manuel García Solá; el jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades Jorge Alcántara; y el director de la Revista Julián Melo, además de otras autoridades y docentes de la institución educativa.

“Será una trinchera de lucha y reflexión”

El rector Oestmann destacó la trascendencia de este nuevo logro de la institución que representa un aporte para la sociedad a fin de promover el pensamiento crítico y agradeció, fundamentalmente, al gobernador Capitanich por contribuir siempre al desarrollo y crecimiento de esa Casa de Estudios. “Esto demuestra el prestigio que vamos adquiriendo como institución”, dijo al respecto. Y comentó que la publicación brindará espacio a para todas las carreras y todos los interesados en difundir sus investigaciones.

“Resistencias será una trinchera de lucha y de reflexión hacia la comunidad y hacia nuestros alumnos para mostrar posibles soluciones a los problemas actuales”, apuntó por su parte el vicerrector García Solá. Dijo además que la publicación se basa en una ferviente defensa del federalismo y de los movimientos sociales al frente de la sociedad. “Queremos mostrar cómo se piensa al Norte Grande y cómo se piensa lo federal en una sociedad que ha sido desindustrializada históricamente por políticas centralistas. También queremos plantear políticas públicas, desde la perspectiva de los investigadores, para dar respuesta a los problemas de marginación”, acotó.

