/ / CHACO: DOCENTES, ESTUDIANTES Y NO DOCENTES SE UNIERON EN ABRAZO SIMBÓLICO EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Con la consigna "Yo banco la educación pública", agrupaciones estudiantiles, docentes, no docentes, organizaciones civiles y sindicales, y autoridades universitarias, participaron este jueves de un abrazo simbólico a la Universidad como parte de la campaña federal por la Universidad pública, gratuita y de calidad. El encuentro contó con una clase pública y actividades en contra de las propuestas de arancelamiento.

“Ni vouchers, ni arancel: pública y gratuita y de calidad siempre”; “La educación, la salud y la ciencia no se negocian”; “campaña federal por la universidad pública, gratuita y de calidad” fueron algunas de las consignas de la jornada, a las que sumaron “Democracia siempre” y “rompiendo todo no se arregla nada”.

Voces en defensa de la educación pública

Aldo Lineras expresó que el lema “rompiendo todo no se arregla nada” es “absolutamente suficiente para explicar esta posición que tenemos de acompañar a un candidato que defiende la escuela y la universidad pública, porque defenderla significa destinar recursos. Tenemos la seguridad de que con Sergio Massa las políticas de calidad educativa, de inclusión educativa, de educación pública, van a continuar”.

Lineras añadió que “quienes confiamos en la Universidad Pública creemos que este es el camino para los que estamos y para los que vienen. Y tirando abajo todo, no arreglamos nada. Hay muchas cuestiones que hay que arreglar, pero creemos que se hace con más democracia, con más república, ejerciendo más derechos”.

Por su parte, Germán Oestmann aseguró que “hoy el voto tiene que ser a favor de la educación pública, a favor de un Estado presente para proteger a todos los ciudadanos, a favor de la salud pública. Por eso yo siempre digo que mi voto es positivo para Sergio Massa”.

El rector de la Uncaus se refirió a las propuestas de arancelamiento de la universidad y señaló que “realmente es algo que hace muchos años no generaba tanto miedo e incertidumbre. La pérdida del no arancelamiento, porque se habla de gratuidad pero es un no arancelamiento, ya que el costo de la educación lo asume el Estado. Y realmente creo que el Estado tiene que estar presente para generar estas igualdades y equiparar ciertas asimetrías”. “No caigamos en esta trampa, defendamos la educación pública, la universidad argentina, que realmente es un ejemplo para el mundo”, sintetizó.

Lucas Silva, contador público recientemente egresado de la Uncaus expresó que vivimos “un momento importante en el cual tenemos que salir todos y todas a defender todos los derechos que conseguimos. No puede venir cualquiera a intentar robarnos todo lo que conquistamos durante todos estos años”.

Silva, primera generación de universitarios de su familia, expresó además que “si no hubiese sido por una decisión política del gobernador Capitanich de haber creado la Universidad Nacional de Chaco Austral en Sáenz Peña, que es de donde soy, no hubiese tenido la oportunidad de graduarme”.

Cristian Bernachea, trabajador no docente y miembro del sindicato de trabajadores del sector destacó la jornada “en defensa de la educación pública y particularmente de las universidades nacionales públicas, para que sigan siendo abiertas, populares, libres, gratuitas, para toda la sociedad argentina”.

“Es importante que tomemos conciencia de que es un voto por la democracia, por la prosperidad argentina y por un futuro que, por más que tengamos diferencias, tenemos que tener unidad nacional para salir adelante en esta coyuntura, no solo electoral, sino también del país”, agregó.

Yolanda Vilela, estudiante de la Unne advirtió que, a 40 años de la recuperación de la democracia “no se puede discutir sobre la validez o no de derechos ya conquistados, derechos fundamentales como la educación que es la base y el cimiento del progreso de nuestra nación”.

Además advirtió que “con lo que propone Javier Milei, ese sistema de voucher va a implicar que yo tenga que pagar arriba de 230.000 por mes, es algo que no está directamente en mis posibilidades como trabajadora. Entonces está en riesgo, no solo mi futuro como estudiante a poco de recibirme, sino el futuro de compañeros, familiares, amigos, porque la educación interviene no solo en la universidad, sino desde edades iniciales”.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día