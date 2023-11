/ / EL GOBIERNO ASEGURA QUE MASSA EVALÚA BAJAR RETENCIONES AL CAMPO Y NO QUIERE UN "IMPUESTAZO"

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, insiste en que Massa no quiere un “impuestazo” y dice que incluso evalúa bajar retenciones.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, volvió este sábado a negar que el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, esté promoviendo un “impuestazo” al sector agropecuario, tal como denunciaron y cuestionaron desde la Mesa de Enlace.

El funcionario, que el viernes ya defendió a Massa ante estas denuncias desde su punto de vista infundadas, realizó un raid mediático este sábado por la mañana, al conversar con los programas de radio dedicados exclusivamente al sector agropecuario de la Red Rural y de Radio Rivadavia.

Con un libreto similar para ambas entrevistas, el mensaje que buscó transmitir es que no es cierto que se promueva una suba de impuestos –aunque en la separata del Presupuesto 2024 elevado por el Ejecutivo sí se incentive el debate sobre realizar cambios que afectarían al agro– y sorprendió al mencionar que, por el contrario, Massa estaría estudiando incluso una rebaja de las retenciones.

LO QUE DIJO BAHILLO SOBRE EL “IMPUESTAZO”

En primer término, Bahillo repitió algunas de las apreciaciones que había expresado el viernes. Por ejemplo, que no quiere entrar en polémica con las entidades del agro, pero que tiene la “responsabilidad” de “llevarle tranquilidad a los productores cuando lo que se comunica, a través de esas entidades, no forma parte de la decisión ni es lo que pensamos del sector“.

Fue en ese punto que expresó: “Lo quiero dejar en claro, Sergio Massa está pensando en bajar impuestos al sector agropecuario y no en subirlos”. Al respecto, defendió la gestión del ministro de Economía al señalar que hace 90 días ya esa baja de impuestos se está haciendo, con la quita de retenciones por tres meses para los lácteos y definitiva para muchas economías regionales, lo que ha permitido -según Bahillo- que vuelvan al sector U$S 190 millones.

Y prosiguió: “Massa, en las últimas semanas, me pidió informes de trabajo sobre la proyección de la evolución de las exportaciones agropecuarias. Y me pidió que simulemos bajas de alícuotas de retenciones o compensaciones para los productores”. La estimación oficial, según precisó el Secretario, es que las exportaciones estarán en U$S 52.000 millones en 2024, un 50% por encima de los U$S 35.000 millones con que finalizaría este año.

En el caso específico de las exenciones de Bienes Personales sobre los inmuebles rurales, Bahillo también subrayó que el Gobierno no quitará ese beneficio que tiene el campo: “La idea es no gravar y no incluir en bienes personales a los inmuebles rurales, aclaro para que no haya ninguna confusión. Los inmuebles rurales locales en el país no van a ser gravados, en todo caso está está en evaluación los inmuebles rurales en el exterior”.

