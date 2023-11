/ / EMERENCIANO: "A UN PADRE NO SE LO PUEDE CONDENAR POR LO QUE SUPUESTAMENTE HIZO SU HIJO"

El dirigente piquetero, detenido desde junio de este año acusado de la coautoría del crimen de su nuera, Cecilia Strzyzowski, declaró una vez más ante la fiscalía que investiga la causa. Emerenciano Sena aseguró que está padeciendo cáncer de colon y que su dolencia no está siendo tratada adecuadamente. Además, pidió su libertad y deslizó que su hijo fue el responsable del femicidio, del cual se despegó completamente.

Acusado de la coautoría del crimen de su nuera y preso desde junio de este año, Sena concurrió hasta la sede de las fiscalías penales en el marco de un fuerte operativo de seguridad. Llegó con un casco y un chaleco antibalas. Lo acompañó su abogado, Miguel Alejandro Luckach.

En su declaración, a la que tuvo acceso Chaco Día por Día, el dirigente piquetero cuestionó la labor del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial del Chaco. Aseguró que lo llevaron cuatro veces para interrogarlo, pero la tarea principal que tenían, que era examinarlo por sus dolencias, no ocurrió. “Quiero que se investigue si es una asociación ilícita”, pidió.

Sena aseguró además que tiene cáncer de colon y que su esposa, Marcela Acuña, presa con la misma imputación, también padece cáncer, pero de tiroides. Afirmó que ni él ni Acuña están recibiendo los controles médicos. Y los remedios que le llegan tampoco son los adecuados. Todo esto debido a que se le prohibió el ingreso de un médico particular de confianza.

“Yo quiero que quede claro que si mi esposa se va a morir en su celda yo también me quiero morir en mi celda, no por voluntad propia sino por culpa de la fiscalía, o complot del IMF”, afirmó Sena, al tiempo que pidió su libertad, “porque en la causa no hay ni una prueba en mi contra, y es de conocimiento que a un padre no se lo puede condenar por lo que supuestamente hizo su hijo”.

¿A qué se refirió Sena con esta última afirmación? El inciso 4° del artículo 277 del Código Penal establece que “están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud”.

Es decir que Emerenciano, en tanto padre del presunto femicida, podría haber participado del encubrimiento, ocultar pruebas y mentir, pero aun así su accionar no sería punible para la Justicia argentina.

Para cerrar su declaración, el líder piquetero solicitó a la fiscalía un estudio completo del estado de salud de su esposa, y una vez que ella se lo realice él se prestará para el mismo estudio. “Si el Fiscal quiere yo no tengo problema en tener un careo con los del IMF atento lo que declaré”, propuso.

No es la primera vez que los padres de César Sena le echan toda la responsabilidad por el femicidio. En una carta que se filtró a los medios el 20 de julio pasado, Marcela Acuña aseguró haber participado del encubrimiento del crimen que perpetró su hijo y desligó a Emerenciano de todo.

“Siento que te fallé por cubrir a César, y no puedo vivir con eso”, le confiesa Acuña a su esposo en dicha misiva y agrega en otro tramo: “Ojala pronto llegue tu libertad. Yo no, yo lo cubrí a César, lo protegí. Te oculté para no involucrarte y salió todo mal, y mucha gente inocente está presa, empezando por vos”.

El caso

Cabe recordar que la última imagen con vida de Cecilia Strzyzowski fue registrada el 2 de junio pasado, a las 9.14, en calle Santa María de Oro 1460, Resistencia. En esas últimas imágenes se la ve bajando de la camioneta de su novio, César Sena, para luego ingresar a la casa de sus suegros, los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña. La cámara de seguridad, que confirma su ingreso, no registra su salida.

El Equipo Fiscal Especial sostiene que la joven fue asesinada entre las 12:13 y las 13:01 de ese día en una de las habitaciones de esa casa. Y que tanto César, como Emerenciano y Marcela estuvieron presentes. Añaden un dato más: el mes anterior, los tres sospechosos habrían pergeñado un plan para hacer creer a Cecilia que iba a viajar a Tierra del Fuego junto a César, con promesa de trabajo y vivienda.

Tanto Obregón, como su esposa Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, están imputados por “encubrimiento agravado”, que prevé una pena de entre 1 y 6 años de cárcel. En un principio estaban acusados de haber sido “partícipes” del crimen, acusación que fue reperfilada por la propia fiscalía.

César Sena quedó imputado como autor del delito de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas”. En tanto que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, lo están en calidad de coautores, también en concurso premeditado de dos o más personas.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día