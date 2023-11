/ / (video) BRUNO CIPOLINI: "CON TODO EL PLACER DEL MUNDO TENEMOS QUE IR A VOTAR EN CONTRA DEL MOVIMIENTO NACIONAL JUSTICIALISTA"

El intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini brindó una conferencia donde reflejó lo valores del radicalismo y se manifestó dolido por las declaraciones del candidato presidencialista de La Libertad Avanza, Javier Milei.

En el evento, el jefe comunal habló sobre las elecciones nacionales que tendrán lugar el 19 de noviembre, en donde Sergio Massa y Javier Milei se disputarán la llegada al sillón de Rivadavia. A la vez, apuntó contra el candidato del oficialismo y aseveró que la sociedad es más crítica con los dirigentes de la UCR que con el sector kirchnerista. "El caso Insaurralde llegaba a ser un radical, pero al tipo lo fusilan, en cambio, ellos sacaron el 50% de los votos", manifestó.

Por su parte, también reflexionó sobre la actualidad radical tras quedar afuera de las elecciones que traerán un nuevo presidente al territorio nacional. Frente a esto, comentó que "todos los radicales estamos de cierta manera atravesando un proceso como angustiante", dijo y agregó: "Venimos saliendo del proceso de la elección general donde la opción que acompañó el radicalismo ha quedado fuera de la segunda vuelta".

En relación a esto, Cipolini nombró los valores nodales de la UCR y dio a entender que hoy el objetivo está en revertir el presente del país y no llegar a ser "Venezuela". "Con toda la humildad mi planteo es que la UCR tiene que hacer lo que hizo siempre, nosotros tenemos que ser garantes de la voluntad popular, tenemos que ir a fiscalizar la elección. No sabemos cómo vamos a hacer para sentarnos, pero tenemos que estar y con todo el placer del mundo tenemos que ir a votar en contra del Movimiento Nacional Justicialista", dijo.

A modo de guiño con el referente liberal, el reciente intendente electo habló sobre las declaraciones de Milei, donde expresó que se siente dolido, pero que hoy el obstáculo mayor es otro. "Me he sentido insultado y dolido por las declaraciones del candidato Javier Milei, pero es como que después me pongo a analizar el modelo venezolano y lo que se pagó en esa sociedad por priorizar aquellas cosas que los separaron y no es fácil a quien destrata y a quien insulta", comentó.

A lo que agrega: "Entiendo ese dolor, entiendo que el orgullo de ser miembro de este partido que le da tanto a la Argentina es difícil dejarlo de lado, pero entiendo el gran riesgo al que nos estamos enfrentando los radicales".

Asimismo, dejó en claro su opinión sobre el ministro de Economía y actual candidato a presidente por Unión Por la Patria, Sergio Massa. "Se está planteando esta suerte de duda favorable con el planteo de que "Massa no es kirchnerista, Massa es peronista" como si eso fuera una suerte de halago. O sea, los paros generales contra Alfonsín, la destrucción del sistema productivo argentino en la década del 90", dijo y apuntó contra el oficialismo: "En realidad, es un movimiento en constante transformación que hará lo que tenga que hacer, sea quien sea el referente, por ir en búsqueda del poder".

Luego, puso de ejemplo el caso Insaurralde, para representar las exigencias contra los referentes del radicalismo. "El caso Insaurralde llegaba a ser radical y al tipo lo fusilan, en cambio, ellos sacaron el 50% de los votos", expuso.

REFLEXIONES SOBRE EL PRESENTE NACIONAL

En relación a lo económico en el territorio nacional, el encargado del municipio saenzpeñense arremetió contra la gestión del ministro. "Ya hemos naturalizado que el ministro de Economía es el candidato que tomo el dólar a 300 pesos y lo llevó a 1000", manifestó.

"Parece normal para nosotros, el otro día decía bueno 1 dólar sale 1000 pesos y, ¿ahora cuántos dólares sale 1 peso? Y para nosotros eso está naturalizado y que te maten por una mochila, por un celular y que la pobreza sea el 50%", continuó.

Luego, habló sobre el rol de la UCR como oposición y sentenció: "si gana Massa nosotros creemos que vamos a ser los opositores no nos va a mirar nadie como oposición, nosotros vamos a quedar afuera de la discusión por ser lo que lo hicieron ganar a Massa y los únicos opositores de la República Argentina va a ser el eje Macri Milei o Milei Macri".

EXIGENCIAS SOBRE LOS RADICALES

Otro de los temas a los cuales hizo mención fueron las exigencias que reciben los mandatarios radicales en comparación con los peronistas o kirchneristas. Por esta cuestión comentó que "ahora en enero, cuando no se solucionen mágicamente los problemas del Chaco un montón de gente que va a descubrir los problemas que estas provincias tienen hace 12 o 16 años", finalizó.

