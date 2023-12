/ / CHACO: FUERTE AUMENTO DE CASOS DE DENGUE. EL GOBIERNO PROVINCIAL TRABAJA JUNTO A MUNICIPIOS Y BRINDA RECOMENDACIONES

El Ministerio de Salud puso en marcha las acciones urgentes en toda la provincia, con equipos técnicos que trabajan en territorio junto a los municipios. Se volvió a poner en funciones a la Dirección de Epidemiología y la sala de situación. Se reitera la importancia de las medidas de prevención de contagios y propagación del mosquito transmisor y no automedicarse

La Dirección de Epidemiología informa que en lo que va del año se notificaron 15.894 casos positivos. Durante la última semana epidemiológica se informaron 707 posibles casos, de los cuales 500 resultaron positivos, 93 negativos y 114 permanecen en estudio. “El dengue no discrimina por clase social ni está afiliado a ningún partido político; es un problema de toda la comunidad, es una endemia, es decir que va a permanecer entre nosotros y la única forma de protección y evitar los casos graves que tanto nos preocupan, es controlando es evitando la propagación del mosquito transmisor”, destacó Rodríguez.

Este año hubo circulación vectorial durante todo el año, por lo que hubiera sido clave la prevención en invierno, para reducir los casos en verano. No obstante, el Ministerio de Salud ya puso en marcha las acciones de prevención y de atención en toda la provincia, con equipos técnicos que trabajan en conjunto con los municipios, en la fumigación y el control de focos del vector.

Además al asumir la gestión, el ministro volvió a poner en funciones a la Dirección de Epidemiología, a cargo de la doctora María Elisa Flores y se reconstituyó la sala de situación. “Nuevamente los equipos técnicos trabajan para brindar números que sean un poco más fiables a la hora de tomar decisiones, es importante para tener un monitoreo permanente ante la emergencia de nuevos casos y la emergencia de algunas enfermedades o las alertas tempranas que necesita el Ministerio para tomar medidas”, sostuvo.

PREVENCIÓN Y SÍNTOMAS

La mejor forma de prevenir el dengue es controlando el vector transmisor, para ello hay que evitar elementos que contengan agua y se formen criaderos, como floreros, neumáticos, botellas, baldes, juguetes, entre otros. Además es muy importante el uso de repelente, para evitar las picaduras. La enfermedad no se transmite de persona a persona sino cuando un mosquito que, previamente picó de una persona infectada, pica a una persona sana.

La fumigación solamente mata al mosquito adulto que se encuentra en vuelo al momento del rociado y que contacte con el insecticida; no tiene efecto sobre las larvas y no tiene efecto residual sobre los mosquitos adultos que no tuvieron contacto con el insecticida. Por lo que desde el Ministerio de Salud aclaran que la fumigación solo se utiliza en domicilios de las personas con dengue y sus alrededores.

El principal síntoma es la fiebre, pero que también causa dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y/o sangrado en la nariz o encías. El tratamiento del Dengue consiste en bajar la fiebre con Paracetamol (único medicamento que se utiliza) y mantenerse bien hidratado. A veces, la fiebre no baja con Paracetamol, entonces se recomienda realizar baños con agua tibia; evitar las inyecciones intramusculares y el consumo de aspirina, dipirona, corticoides o diclofenac.

Periodismo365