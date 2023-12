/ / SÁENZ PEÑA: BRUTAL ATAQUE A CHOFER DE COLECTIVO URBANO EN INTENTO DE ASALTO

Otra vez un chofer de colectivos urbanos fue salvajemente atacado en un intento de asalto en Presidencia Roque Sáenz Peña. El lamentable suceso de inseguridad ciudadana ocurrió el miércoles en plena siesta. "Hacía un calor infernal a esa hora. Me detuve a descansar 10 minutos en el predio que la empresa tiene en el Barrio Solidario. Siempre quedamos adentro del colectivo esperando el nuevo horario para salir, pero bajé un ratito porque adentro del colectivo era un horno de panadería ya que las unidades no tienen aire acondicionado. En ese momento apareció un delincuente y me amenazó de muerte. Quería que le entregue el celular y plata. Entonces me resistí a ladrillazos y ahí se enojó más. Me tiró tres gomerasos con piedras grandes de ripio. Dos impactos me pegaron en los hombros y uno en el abdomen lado izquierdo. Ahora estoy muy dolorido con parte de enfermo. Esa zona es tierra de nadie, han asaltado y golpeado a varios choferes y pasajeros. Hasta hace unos meses la empresa y el Municipio pagaban el servicio adicional de un patrullero con policías, pero de un día para el otro no vinieron más. Creo que si el delincuente tenía un arma de fuego me ejecuta ahí nomás. Hasta el momento nadie me preguntó como estoy de salud", explicó a Periodismo365 el trabajador del volante, agregando que todavía no formalizó denuncia policial.

En ese contexto, la víctima, un hombre mayor de 50 años, detalló a Periodismo365 que luego del salvaje ataque llamó "al 911. Es la primera vez que me pasa y yo me defendí a ladrillazos. No me alcanzó a robar pero si me pega en la cabeza o en el ojo me mata. No se puede trabajar así, necesitamos un puesto policial o destacamento. Esto ocurrió a las 14. 00 horas, yo estaba sentado tranquilo y de golpe apareció un tipo alto, al que todos conocen como alias "Cucho", que después de agredirme salió corriendo. Quedé con tres heridas por los hondazos, una en el abdomen y otras dos, una en cada hombro. Esto va a terminar mal porque si tenía un arma de fuego me fusila ahí nomás. Estaba muy violento y quería el celular y plata. Siempre roban termos, mates, ropas y lo que haya de los trabajadores. La verdad que estamos cansados, estuvo un tiempo la Policía que mandaba aparentemente el Municipio con la Empresa, estaban las 24 horas con un patrullero pero hace un tiempo se fueron, no están más. De tan peligroso que es ese sector, no se puede trabajar más. Cuando suceda alguna tragedia recién van a tomar cartas en el asunto", lamentaron.

Periodismo365