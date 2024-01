/ / EL GOBIERNO AVANZA EN LA COMPRA DE 25 CAZAS SUPERSÓNICOS PARA LA FUERZA AÉREA

La negociación estaría en su fase final y sólo restaría firmar el contrato.

Según consignó Clarín, los aviones que están en conversaciones son 16 monoplazas y 8 biplazas, más la posibilidad de que se adquiera uno más y las negaciones las llevaron a cabo Xavier Issac, siendo jefe de la Fuerza Aérea y el ex jefe del EMCO, Juan Martín Paleo. El fin de semana pasado, el presidente le dio un “me gusta” a un tuit de @TommyShelby que afirmaba que Dinamarca ya había cerrado la venta, y que “después de 9 años de abandono, la Fuerza Aérea Argentina tendrá nuevamente un avión de combate”.

Las negociaciones

Fueron numerosas las reuniones y negociaciones con Estados Unidos por un lado y con China por el otro, consignó el mismo medio, hasta que el Departamento de Estado de la administración de Joe Biden aprobó la transferencia de F-16 a la Argentina.

Ahora, resta definir el pago ya que aunque no lo reconozcan oficialmente, la compra alcanzaría un valor de U$S 690 millones. Una alternativa es el financiamiento a largo plazo. Si bien no está definido, el calendario de pagos sería la opción para no desembolsar una gran cantidad de recursos de manera inmediata, informó el medio el Cronista.

Otra opción complementaria es que parte de la flota sea adquiera con aporte del Fondo Nacional para la Defensa (Fondef). También no se descarta apoyo desde la firma estatal FADeA, especialmente para el mantenimiento de la flota, agrega.

Las aeronaves supersónicas constan de un equipamiento táctico polivalente, supersónico y monomotor. Es mucho más pequeño y ligero que sus predecesores, pero emplea aviónica y aerodinámica avanzadas. Según técnicos de la Fuerza Aérea, los F-16 pueden desarrollar maniobras a 9G y puede alcanzar una velocidad máxima por encima de Mach 2.

FUENTE Y FOTOS: Diario 26