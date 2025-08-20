/ / SÁENZ PEÑA: ASALTAN A UNA PAREJA EN PLENO CENTRO. HAY DOS DETENIDOS

Dos peligrosos delincuentes fueron atrapados por la Policía tras perpetrar un asalto a punta de escopeta en una plaza pública, en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña. Uno de los detenidos tiene antecedentes por Homicidio.





Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que efectivos de la División Investigaciones Complejas intervinieron en una causa por "Supuesto Robo con Arma de Fuego" que se diligencia en la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto.

El atraco fue cometido el pasado domingo a las 23.30 horas en la plazoleta ubicada la calle 16 y Avenida 1 del Barrio Ensanche Sur. En ese contexto, un hombre de 30 años, soltero, empleado, denunció en Comisaría 2º que estaba sentado en la plazoleta junto a su pareja cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes, una mujer y un hombre, quienes a punta de escopeta le exigieron las llaves de su motocicleta Appia City, color negra, sin dominio, su billetera con documentaciones varias, su celular Motorola Moto-G8 Power Lite, y que posteriormente realizaron una transferencia virtual de dinero desde este teléfono a través de Mercado Pago, a una cuenta CVU. 0000003100034507960330.

Los uniformados resguardaron y analizaron el material fílmico, con colaboración del Centro de Monitoreo Municipal; donde se observa y reconoce a los autores del asalto. Paralelamente, con medios tecnológicos se estableció quien era el titular de la cuenta de billetera virtual donde se realizó la transferencia.

Se solicitó medida judicial de allanamientos, que fueron realizados este miércoles de 08.00 a 11.00 horas en los siguientes domicilios:

1) En Avenida 1 y 18 del centro, procediéndose al secuestro de 1 motocicleta Appia City, color negra, sin dominio, 1 buzo color negro, marca Adidas, remera color blanca, 1 campera inflable color negro, 1 gorra de color negra y 1 par de zapatillas color blancas; Asimismo se procedió a la conducción del joven A.R., de 20 años de edad y de su pareja A.L.C., (22) quienes fueron notificados de su Aprehensión, Imputación y Mantenimiento de Detención en la presente causa.

El segundo allanamiento se llevó adelante en calle 34 entre 5 y 7 del Barrio Sarmiento, con resultado negativo. Los acusados quedaron alojados en Comisaría 2° y División Violencia de Género, y deberán ser trasladados a Tribunales el día viernes 22/08/25.

Periodismo365



