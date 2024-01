/ / GENERAL PINEDO - CONMOCIÓN: UN POLICÍA MURIÓ POR DENGUE. YA HAY MIL CASOS CONFIRMADOS EN EL CHACO EN ESTE 2024

El dengue se cobró otra víctima en el Chaco y suman 10 en lo que va del año 2024.

El joven funcionario policial, que se desempeñaba en la División de Infantería de Charata, se encontraba de licencia por vacaciones desde el 4 de enero. El sábado comenzó a sentirse mal. Tenía dolores musculares en todo el cuerpo, fiebre y dolor de cabeza. Su pareja, quien trabaja como enfermera, le contó a la Policía que Alexis no quiso ir al hospital.

Ante esta situación, y al ver que el cuadro no mejoraba, la mujer le colocó el jueves un suero, sin medicación, para mantenerlo hidratado. Sin embargo, todo se precipitó este viernes cuando a las 6 de la mañana, Alexis se retiró el suero por voluntad propia y luego empezó a tener problemas para respirar.

Inmediatamente la enfermera llamó un remis y lo trasladó hasta el sanatorio local. Sin embargo, no llegó a tiempo: Alexis falleció antes de llegar. Según se informó oficialmente, la causa de muerte fue por paro cardio respiratorio no traumático, con síntomas compatibles con dengue. De acuerdo a la nómina policial, la víctima no se encontraba entre los agentes enfermos a causa de esta dolencia.

Esta es la décima muerte por dengue que se dio en el Chaco en lo que va del año, según confirmó la directora de Epidemiología, María Elisa Flores. La profesional también indicó que en la semana y media que apenas tiene 2024, ya hay más de 1.000 casos notificados.

“Pedimos que las personas con dengue no se queden solas, para que alguien vea la cantidad de agua que está tomando. Estamos viendo a gente joven deshidratarse, que necesita internarse, gente sana”, advirtió Flores en declaraciones a CIUDAD TV.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día