/ / SÁENZ PEÑA - EJERCICIO "LIBERTADOR": PIDEN A LA POBLACIÓN "NO IR A CURIOSEAR AL AEROPUERTO"

Tras innumerables publicaciones en redes sociales donde mucha gente manifiesta que irá este domingo y días subsiguientes hacia el Aeropuerto a observar vehículos militares, el Director de Zona Interior Sáenz Peña, Comisario Mayor Juan Carlos Kowalsky, consultado por Periodismo365 pidió "no ir a ese sector a curiosear. Desde este domingo implementaremos un Operativo especial para evitar que la gente se movilice hacia el Aeropuerto donde el personal militar hizo base".

Fueron informados por el oficial jefe que allí pernoctará durante un mes aproximadamente, personal militar de distintas Unidades, Divisiones Especiales, Fuerza Aérea y Ejército Argentino. También será lugar para el almacenamiento de armas de guerra y vehículos militares, mencionando que la duración de estas actividades es, en principio, de dieciocho días en distintas áreas de este país, las que se darán a conocer con el lapso de los días.

El Comisario Mayor Kowalsky confirmó a Periodismo365 que ante infinidad de posteos y publicaciones en redes sociales donde mucha gente manifiesta que van a ir a mirar, pide a la población no ir a ese lugar ya que en las próximas horas, en los alrededores habrá mucho movimiento de vehículos pesados con pertrechos militares. "Sugerimos a los vecinos no ir a curiosear porque además el Aeropuerto está totalmente cerrado al público y permanece con custodia militar. Nosotros desde este domingo vamos a implementar un operativo para evitar la presencia de personas, prevenir accidentes y cualquier otro inconveniente que pudiera surgir en los alrededores del sector externo del Aeropuerto", remarcó finalmente el Jefe policial.

